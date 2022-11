Agora pelo Twitter, Elon Musk trava nova inimizade no mundo corporativo

O empresário Elon Musk, dono da Tesla e agora também do Twitter, teceu provocações ao CEO da Apple, Tim Cook, em uma série de tuítes. O motivo seria pela decisão de a Apple retirar a rede social da sua loja de aplicativos, o Apple Store, inviabilizando a utilização da rede por novos usuários. “A Apple praticamente parou de anunciar no Twitter. Eles odeiam a liberdade de expressão na América?”, tuitou Musk, sugerindo que estava indo para a guerra. “O que está acontecendo?”, indagou em outo tuíte.

O bilionário seguiu com as provocações com uma enquete: “A Apple deve publicar todas as medidas de censura tomadas que afetam seus clientes?”, obtendo mais de 86% dos votos na resposta “sim”. A Apple ainda não se manifestou sobre as provocações e alegações de Elon Musk.

Segundo o “The Wall Street Jornal”, desde a conclusão da compra por Musk, houve uma debandada de empresas direcionando seus gastos com anúncios digitais para outras mídias, como o TikTok da ByteDance, Google da Alphabet e Instagram da Meta Platforms. Na avaliação de Adam Jones, analista do Morgan Stanley para o Seeking Alpha, desde que Musk adquiriu o Twitter por US$ 44 bilhões, houve crescimento do sentimento negativo sobre seu principal empreendimento comercial, a Tesla.

