Agências da Caixa vão funcionar em horário estendido para saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal anunciou que parte das agências da rede funcionará em horário estendido nesta segunda-feira, 28. O objetivo é facilitar o pagamento do Saque Imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), liberado na última sexta-feira, 25, para todos os trabalhadores nascidos nos meses de fevereiro e março. A lista completa das agências que funcionarão em horário estendido pode ser consultada neste link. As unidades que abrem às 8h, por exemplo, fecharão uma hora mais tarde, enquanto as agências que normalmente começam a funcionar às 11h vão abrir uma hora mais cedo.

O novo calendário de saques de recursos do FGTS foi anunciado pela Caixa na última segunda-feira, 21. Anteriormente, a previsão da Caixa era de que os saques imediatos somente seriam finalizados em 6 de março de 2020, quando seriam pagos os valores para quem faz aniversário em dezembro. A data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020.

Em 24 de julho, o governo anunciou a liberação de saques de até R$ 500 de contas ativas (referentes a contratos de trabalho atual) e inativas do FGTS. A projeção do governo era de que os saques das contas injetassem R$ 40 bilhões na economia até 2020 ─ R$ 28 bilhões neste ano e R$ 12 bilhões no próximo ano.