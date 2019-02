Agências da Caixa Econômica abrirão uma hora mais cedo

A Caixa Econômica Federal (CEF) passará a abrir uma hora mais cedo para atender o crescimento da demanda por crédito, após anunciar redução em suas taxas de juros, o programa Caixa Melhor Crédito. Algumas agências abrem às 10 horas e outras às 11 horas – ambas abrirão antes, mas fecharão no horário habitual (16h).

O novo horário das agências irá vigorar a partir de segunda-feira, dia 23, até dia 11 de maio. No dia 12 de maio, sábado, o banco abrirá suas principais agências para explicar aos clientes e não clientes como funciona o mercado de crédito, as taxas, as tarifas bancárias e outros serviços.

Nos sete dias seguintes ao comunicado das novas medidas, a CEF registrou 17% de aumento no volume da concessão de crédito para pessoas físicas. Para as empresas, o volume de liberação de novos empréstimos cresceu 9%.

Além de pessoas físicas e pequenas e médias empresas, o Caixa Melhor Crédito também ampliou os benefícios aos clientes, para que possam trocar empréstimos caros por outros, com taxas mais baixas e prazos mais longos.