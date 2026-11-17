A Agaxtur pretende comercializar mil pacotes turísticos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A operadora aposta principalmente no mercado corporativo e na chegada de grupos internacionais, que deverão responder por 80% das vendas previstas. Os outros 20% serão destinados ao turismo de lazer. A estratégia inclui viagens de incentivo, programas de hospitalidade e roteiros que combinem os jogos com experiências turísticas nas cidades-sede.

A companhia prepara uma estrutura de receptivo por meio de sua divisão MICE, especializada em eventos e viagens corporativas. O foco está em países com forte tradição no futebol feminino, como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Austrália e Argentina. A intenção é aproveitar o deslocamento de torcedores estrangeiros para ampliar a oferta de serviços turísticos e experiências de entretenimento.

“Estamos olhando com muita atenção para os grupos internacionais. São torcedores que se mobilizam para acompanhar suas seleções e que também querem conhecer os destinos. É um público importante para o turismo, e estamos preparados para atender essa demanda”, afirma Aldo Leone Filho, CEO da Agaxtur.

O potencial econômico da competição ajuda a explicar a aposta. Um estudo da FGV Projetos, encomendado pela Embratur, estima que o Mundial movimentará R$ 8,8 bilhões na economia brasileira, dos quais R$ 4,7 bilhões estarão associados ao fluxo de turistas nacionais e estrangeiros. A competição também deverá abrir oportunidades para empresas interessadas em ações de relacionamento com clientes, ativações de marcas e programas de incentivo.

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Para Leone, o perfil do público é um diferencial em relação a outros grandes eventos esportivos. “Estamos falando de famílias, mulheres, crianças e torcedores internacionais. Isso abre oportunidades para o turismo, o entretenimento e as empresas que souberem se preparar”, afirma. Na última edição da Copa Feminina, realizada na Austrália e na Nova Zelândia, em 2023, quase dois milhões de espectadores acompanharam as partidas nos estádios.