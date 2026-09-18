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Afiliados já geram 1.800 pedidos por minuto para a Shopee no Brasil

Programa da plataforma reúne mais de 10 milhões de participantes e viu pedidos originados por criadores crescerem mais de 200%

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 15h00
Shopee
 (Divulgação/Divulgação)
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Afiliados já geram 1.800 pedidos por minuto para a Shopee no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Os afiliados da Shopee já são responsáveis por cerca de 1.800 pedidos por minuto no Brasil, segundo dados da própria plataforma obtidos pelo Radar Econômico.

O avanço mostra como influenciadores e criadores de conteúdo deixaram de funcionar apenas como vitrine para as marcas e passaram a ocupar uma fatia relevante da engrenagem de vendas do comércio eletrônico.

Entre abril de 2025 e abril deste ano, o número de pedidos gerados por afiliados na Shopee cresceu mais de 200%. No mesmo período, o programa registrou alta de 60% nas novas inscrições.

A companhia afirma ter mais de 10 milhões de participantes registrados no país, entre pessoas físicas e negócios que usam links, vídeos, cupons e comunidades digitais para direcionar consumidores à plataforma.

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Uma pesquisa feita pela própria Shopee com afiliados mostrou que mais de 40% pretendem transformar a atividade em sua principal fonte de renda. Para 80% deles, as vendas já representam até 20% da renda mensal.

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