Afiliados já geram 1.800 pedidos por minuto para a Shopee no Brasil

Os afiliados da Shopee já são responsáveis por cerca de 1.800 pedidos por minuto no Brasil, segundo dados da própria plataforma obtidos pelo Radar Econômico.

O avanço mostra como influenciadores e criadores de conteúdo deixaram de funcionar apenas como vitrine para as marcas e passaram a ocupar uma fatia relevante da engrenagem de vendas do comércio eletrônico.

Entre abril de 2025 e abril deste ano, o número de pedidos gerados por afiliados na Shopee cresceu mais de 200%. No mesmo período, o programa registrou alta de 60% nas novas inscrições.

A companhia afirma ter mais de 10 milhões de participantes registrados no país, entre pessoas físicas e negócios que usam links, vídeos, cupons e comunidades digitais para direcionar consumidores à plataforma.

Continua após a publicidade

Uma pesquisa feita pela própria Shopee com afiliados mostrou que mais de 40% pretendem transformar a atividade em sua principal fonte de renda. Para 80% deles, as vendas já representam até 20% da renda mensal.