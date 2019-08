Aérea de baixo custo JetSmart recebe aval da Anac para operar no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou, nesta terça-feira 27, que concedeu autorização no país para a subsidiária argentina da companhia aérea de baixo custo JetSmart, do fundo norte-americano Índigo Partners. A decisão foi confirmada no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

Segundo divulgou a agência reguladora do setor aéreo em seu website, a companhia pretende iniciar a operação de rotas internacionais partindo da Argentina para o Brasil.

Além da JetSmart, outras empresas vieram para o país desde mudança na legislação que permitiu que as companhias aéreas pudessem passar a cobrar em separado pelo despacho de bagagens, segundo a Anac: a europeia Norwegian, a chilena Sky Airlines e a argentina Flybondi.

Pela regra atual, os passageiros podem levar até 10 quilos como bagagem de mão. A volta da franquia de bagagens chegou a ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro.

(Com Reuters)