Aegea recebe 2,1 bilhões de reais e mira retomada dos dividendos
Aporte de GIC e Itaúsa será usado para reduzir o endividamento e pode abrir espaço para pagamentos aos acionistas em 2027
A empresa de saneamento Aegea recebeu um reforço de 2,1 bilhões de reais dos sócios minoritários GIC (o fundo soberano de Singapura) e grupo Itaúsa em troca de terem maior participação. A Equipav manteve 65,4% do capital votante. Os recursos vêm para reduzir o endividamento. A expectativa é que esse alívio permita à Aegea retomar a distribuição de dividendos aos acionistas a partir do ano que vem.