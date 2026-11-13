Adultério e espionagem: os bastidores rocambolescos do escândalo na Nvidia

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Um escândalo de adultério abala a Nvidia: o CEO Jensen Huang, um dos nomes à frente da revolução da IA, se envolveu com uma executiva chinesa, Alice Huang, suspeita de espionagem. O caso extraconjugal, com ramificações geopolíticas entre EUA e China, provocou a queda das ações da empresa e a renúncia de Huang. Entenda as investigações em curso e o impacto.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Apesar dos incríveis avanços da inteligência artificial, nenhum robô de última geração seria capaz de criar um roteiro tão surpreendente e bombástico quanto a história que veio a público nos últimos dias, envolvendo o caso de adultério do mais alto executivo da empresa americana Nvidia, justamente uma das corporações à frente da revolução tecnológica da IA. Se não bastasse o vexatório reconhecimento público da pulada de cerca do presidente da companhia, Jensen Huang, quando as evidências tornaram isso inevitável, o escândalo ganhou contornos de thriller de espionagem. O caso extraconjugal foi com a bela e promissora executiva chinesa Alice Huang, que é suspeita de atuar para o serviço de inteligência do dragão asiático, o grande rival dos Estados Unidos na corrida pelo domínio da IA.

O romance começou com drinques num bar de Taipei, em Taiwan, e o perfil de Alice fez o caso sair da esfera íntima. Executiva da Megaspeed, empresa de data centers, ela está sob investigação por possível desvio de chips de ponta para aliados de Pequim, driblando a barreira imposta pelos americanos. A Nvidia garante que não há indícios de vazamento, mas o impacto foi enorme. As ações caíram mais de 20% até quinta-feira 12, apagando mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado da empresa. A crise também chegou a Washington. O presidente Donald Trump, amigo de Huang, disse acreditar que o CEO desconhecia os segredos de sua amante.

Suspeita-se que Alice tenha montado uma rede de empresas para desviar chips da Nvidia a clientes chineses. Estimativas apontam que o esquema teria movimentado até 240 000 chips de ponta, avaliados em 7,5 bilhões de dólares. Parte dos chips teria abastecido Alibaba, Tencent e laboratórios chineses de IA. A Shanghai Century Litong, empresa de computação na nuvem, teria obtido acesso prioritário aos chips. Ainda não há comprovação pública de que a Megaspeed tenha violado os controles de exportação. A apuração avança em frentes distintas: o conselho da Nvidia e o FBI investigam se Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira; autoridades americanas examinam os envios ligados à Megaspeed; e um acionista processou a empresa e o executivo alegando omissão de informações relevantes aos investidores. No Congresso, democratas cobram explicações, enquanto republicanos pediram uma reunião fechada com Huang. “Dada a gravidade dos acontecimentos, o Congresso americano deve endurecer ainda mais as relações comerciais com Pequim”, disse Erich Grunewald, do Institute for AI Policy and Strategy, de Washington.

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A disputa entre Estados Unidos e China vai dos chips às matérias-primas, ao conhecimento e à circulação de talentos. Washington acusa empresas chinesas de extrair propriedade intelectual de modelos de IA americanos. Pequim nega e acusa Washington de espionagem cibernética. Em 2018, no primeiro mandato de Donald Trump, os americanos dificultaram as exportações de componentes tecnológicos. Quatro anos depois, sob Joe Biden, a Casa Branca vetou totalmente o envio de chips para a IA chinesa. Em resposta, Pequim restringe a exportação de minerais estratégicos como germânio e gálio, fundamentais à indústria cibernética e de defesa. Em setembro, outro sinal de recrudescimento: Xi Jinping endureceu autorizações para chineses viajarem ao exterior. Sob o argumento de proteger a tecnologia nacional, profissionais de ponta e parentes de alguns executivos tiveram as viagens dificultadas.

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Uma peça fundamental nesse xadrez geopolítico é a Nvidia, que lida agora com os prejuízos financeiros e de imagem provocados pelo escândalo do adultério. Na sexta-feira 6, antes de o caso vir a público, a companhia valia 5 trilhões de dólares, cifra equivalente a quase ao dobro do PIB brasileiro projetado para 2026. No último trimestre sua receita beirou 100 bilhões de dólares, puxada sobretudo pela construção de data centers nos Estados Unidos. A Nvidia fornece GPUs, chips que aceleram cálculos para treinar e operar modelos de IA. A OCDE, clube de economias avançadas, estima que a empresa detenha mais de 80% desse mercado. Ela também vende redes e sistemas e oferece o Cuda, software que facilita o uso de seus chips e atrai desenvolvedores.

Huang era parte fundamental da engrenagem, mas não teve como se sustentar no cargo depois da revelação de outro caso extraconjugal (com uma subordinada dele na Nvídia). Ele renunciou na quinta-feira 12, e será substituído por um interino. Cofundador e CEO, Huang comandava a empresa há 33 anos e liderou sua transformação de fabricante de placas gráficas em provedora de infraestrutura de IA. Como Steve Jobs, cultivou uma aura de genialidade e transformou os anúncios da empresa em espetáculos multimidiáticos. Na mensagem enviada aos funcionários em que reconhece o adultério com Alice Huang, pediu desculpas por ter machucado os dois filhos e a esposa. Ele é casado há quarenta anos com Lori Huang e já se especula que um possível divórcio pode se tornar a separação mais cara da história.

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021