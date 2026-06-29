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Adidas enfrenta disputa por direitos sobre bola da Copa do Mundo

Designer alemão pede à União Europeia a anulação do registro da Trionda e afirma que desenho reproduz conceito criado por ele

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 17h41 | Atualizado em 29 jun 2026, 17h45
Jogador de futebol de costas, vestindo camisa azul clara com ENGLAND em vermelho, sentado no gramado com uma bola de futebol colorida entre as pernas
Bola oficial adidas Bola Trionda durante um treino da seleção da Inglaterra no acampamento da Copa do Mundo, em 26 de junho de 2026, em Kansas City (Getty/Getty Images)
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A Adidas enfrenta uma disputa na União Europeia pelos direitos de propriedade intelectual da Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026.

Um designer alemão pediu a anulação do registro do produto, alegando que o desenho reproduz um conceito desenvolvido por ele anos antes.

A contestação foi apresentada por Marius Dittmar ao Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

Segundo o designer, o formato de quatro painéis da Trionda é essencialmente igual ao de uma bola criada por sua empresa, a 142k, e não reúne os requisitos de originalidade exigidos para receber proteção legal.

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Caso o pedido seja aceito, rivais da Adidas poderão lançar bolas com design semelhante sem infringir os direitos registrados pela fabricante alemã.

Disputa gira em torno do formato da bola

O conflito não envolve a tecnologia embarcada nem a identidade visual da Trionda, mas exclusivamente a geometria da bola.

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Dittmar afirma que foi pioneiro no desenvolvimento de um modelo formado por apenas quatro painéis, uma ruptura em relação ao tradicional desenho de 32 gomos que predominou por décadas no futebol.

Segundo ele, esse conceito já aparecia em um pedido de patente publicado nos Estados Unidos em 2008, o que, em sua avaliação, impede que a Adidas reivindique exclusividade sobre o formato.

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Adidas diz que desenho é original

A fabricante contesta a acusação e afirma que sua bola possui características próprias.

Segundo a empresa, embora ambos os modelos utilizem quatro painéis, diferenças nas curvas das costuras, nas proporções das peças e na configuração geral criam um desenho distinto.

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A Adidas também argumenta que outros elementos da Trionda, como a textura e o padrão gráfico, possuem proteção independente por meio de registros de desenho industrial e de marca.

A empresa informou que a disputa não terá impacto comercial e afirmou que continuará vendendo normalmente a bola oficial da Copa, independentemente da decisão do órgão europeu.

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Bola é peça estratégica para a marca

Mais do que um equipamento esportivo, a bola oficial da Copa representa um dos principais ativos de marketing da Adidas.

A empresa fornece as bolas do torneio desde 1970 e utiliza cada edição para apresentar novas tecnologias.

A Trionda incorpora um sensor capaz de transmitir dados em tempo real aos árbitros, recurso integrado ao sistema de arbitragem da Fifa.

Além da bola, a Adidas fornece uniformes para 14 seleções participantes do Mundial, reforçando sua presença comercial no principal evento do futebol.

Proteção intelectual vale milhões

A disputa evidencia a importância da propriedade intelectual no mercado de artigos esportivos.

À medida que os avanços na fabricação permitiram reduzir o número de painéis e alterar a estrutura das bolas, o desenho passou a ser considerado um diferencial competitivo, capaz de influenciar desempenho, aerodinâmica e custos de produção.

Especialistas em direito da propriedade intelectual avaliam que, mesmo se perder o registro do formato, a Adidas continuará protegida pela força de sua marca e de outros direitos associados ao produto.

Decisão sai nos próximos meses

O Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia deu prazo até agosto para que a Adidas apresente sua defesa.

Após analisar as manifestações das duas partes, o órgão decidirá se mantém ou cancela o registro do desenho da Trionda, numa decisão que poderá influenciar o mercado de bolas esportivas e definir até onde empresas podem reivindicar exclusividade sobre inovações de design.

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