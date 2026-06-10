Acordo entre Mercosul e Singapura avança após aprovação na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 9, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura. O texto segue agora para análise do Senado e, se aprovado, ainda precisará ser ratificado por todos os países-membros do bloco para entrar em vigor.

Assinado no Rio de Janeiro em dezembro de 2023, o tratado marca o primeiro acordo de livre comércio concluído pelo Mercosul desde 2011 e também o primeiro firmado pelo bloco sul-americano com um país asiático. As negociações duraram cinco anos e envolveram sete rodadas entre as partes.

Pelo acordo, Singapura eliminará imediatamente as tarifas de importação sobre todos os produtos provenientes do Mercosul. Em contrapartida, os países do bloco sul-americano concederão isenção tarifária a 95,8% das mercadorias importadas do país asiático, de forma gradual, ao longo de até 15 anos.

O tratado prevê ainda compromissos para ampliar o acesso ao mercado de serviços, facilitar investimentos e estabelecer regras para o comércio eletrônico. Segundo a Câmara, este é o primeiro capítulo sobre comércio digital negociado pelo Mercosul com um parceiro de fora da região.

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Nem todos os produtos, porém, foram incluídos na abertura comercial. Mercadorias consideradas sensíveis pelo Mercosul ficaram de fora do acordo e continuarão sujeitas às tarifas atuais. É o caso de máquinas, aparelhos elétricos, plásticos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos.

Ao todo, o bloco excluiu 433 linhas tarifárias do tratado, o equivalente a 4,2% de seu universo tarifário e a 9,2% das importações provenientes de Singapura.

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Relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri afirmou que o acordo amplia o acesso dos países do Mercosul a um dos principais polos comerciais da atualidade e pode fortalecer a presença de produtos brasileiros nos mercados asiáticos.

Durante a discussão da matéria, o deputado Arlindo Chinaglia destacou a importância estratégica de Singapura como centro logístico e comercial da Ásia. Segundo ele, o intercâmbio comercial entre Brasil e Singapura supera R$ 8 bilhões por ano, dos quais cerca de R$ 7 bilhões correspondem a exportações brasileiras e R$ 900 milhões a importações.

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O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a abertura comercial pode ampliar as exportações brasileiras e fortalecer a integração econômica entre os dois países.

Na mesma sessão, os deputados também aprovaram o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A proposta também seguirá para análise do Senado.

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Segundo estimativas do Ministério das Relações Exteriores, o tratado com a EFTA pode gerar aumento de aproximadamente R$ 660 milhões em investimentos no Brasil. O acordo prevê a liberalização de cerca de 97% do comércio entre os dois blocos.