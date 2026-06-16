Acordo entre EUA e Irã libera venda imediata de petróleo e abre caminho para alívio de sanções

Os Estados Unidos permitirão que o Irã retome imediatamente as exportações de petróleo e combustíveis como parte do acordo que encerrou a guerra entre os dois países, segundo informações obtidas pelo The Wall Street Journal.

A medida representa uma das primeiras concessões econômicas feitas por Washington em troca da manutenção do cessar-fogo e da reabertura do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo.

O entendimento prevê a suspensão imediata de sanções relacionadas à venda de petróleo iraniano, além da flexibilização de restrições bancárias, de transporte marítimo e de seguros necessárias para viabilizar as exportações.

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A decisão marca uma mudança relevante na estratégia americana. Desde abril, os EUA mantinham um bloqueio naval que restringia o tráfego de embarcações ligadas ao comércio exterior iraniano.

Primeiros navios já deixam portos iranianos

Os efeitos do acordo começaram a aparecer antes mesmo da assinatura formal do documento.

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Segundo dados de monitoramento marítimo, o superpetroleiro Diona deixou o porto iraniano de Chabahar e atravessou a área anteriormente afetada pelo bloqueio americano. Pouco depois, outra embarcação de grande porte, a Hero II, realizou a mesma travessia.

A retomada das exportações ocorre em um momento em que os mercados acompanham de perto os impactos do conflito sobre a oferta global de energia. Nos últimos meses, os preços do petróleo chegaram a disparar diante do risco de fechamento do Estreito de Ormuz, principal corredor de exportação dos países do Golfo.

Desde o anúncio do acordo, porém, as cotações vêm recuando diante da expectativa de normalização gradual dos fluxos comerciais.

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Alívio econômico dependerá de concessões nucleares

Embora o Irã receba benefícios imediatos para comercializar petróleo, autoridades americanas afirmam que um alívio mais amplo das sanções dependerá do avanço das negociações sobre o programa nuclear iraniano.

O memorando estabelece uma nova rodada de discussões que poderá incluir a redução dos estoques de urânio enriquecido, restrições adicionais às atividades nucleares do país e mecanismos internacionais de supervisão.

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Segundo integrantes do governo americano, benefícios mais amplos, como a liberação de ativos congelados e novas suspensões de sanções, dependerão do cumprimento dessas exigências.

Reconstrução pode movimentar centenas de bilhões de dólares

O acordo também prevê a criação de um fundo de reconstrução destinado a reparar danos causados pela guerra.

Autoridades americanas afirmaram que as discussões incluem valores de até US$ 300 bilhões para projetos de infraestrutura e recuperação econômica no Irã. O presidente dos EUA, porém, declarou que Washington não participará diretamente desse financiamento.

Além disso, negociadores discutem a possibilidade de restaurar parcialmente o acesso do Irã a recursos bloqueados no exterior.

Estimativas apontam que o país possui cerca de US$ 100 bilhões em ativos congelados por sanções internacionais, principalmente receitas acumuladas com exportações de petróleo. Parte desses recursos está concentrada na China, enquanto outros valores permanecem em bancos do Catar, Omã e Iraque.

Críticas em Washington e em Israel

A concessão de benefícios econômicos ao Irã já enfrenta resistência entre parlamentares americanos e autoridades israelenses.

Críticos argumentam que permitir a retomada das exportações reduz uma das principais ferramentas de pressão dos Estados Unidos antes que Teerã faça concessões concretas em temas considerados estratégicos.

Especialistas em segurança, porém, avaliam que Washington dificilmente conseguiria garantir a reabertura do Estreito de Ormuz sem oferecer contrapartidas econômicas.

Para analistas do setor energético, a retomada das vendas de petróleo iraniano pode ajudar a conter os preços internacionais da commodity e reduzir pressões inflacionárias em diversas economias.

Ao mesmo tempo, o acordo ainda é considerado frágil, já que boa parte dos benefícios prometidos dependerá do sucesso das negociações futuras sobre o programa nuclear e da manutenção do cessar-fogo.