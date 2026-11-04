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Acordo destrava obra estratégica para abastecimento de energia em São Paulo

Repactuação com a MEZ Energia prevê conclusão de empreendimento até 2028 e pagamento de 38,4 milhões de reais em multas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 16h30
Linha de transmissão de energia elétrica com várias torres metálicas e cabos esticados sob céu azul claro. O solo em primeiro plano é de terra escura, e há uma cerca baixa de arame e grama verde no horizonte
(Axia Energia/Divulgação)
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Um acordo firmado com o Grupo MEZ Energia estabelece um novo cronograma para a conclusão de uma obra considerada estratégica para a segurança do abastecimento elétrico da Grande São Paulo. O empreendimento MEZ 6 deverá ser entregue até 2028, com a expectativa de ampliar a confiabilidade do sistema de transmissão e reduzir os riscos de interrupções no fornecimento de energia para residências, comércios e indústrias.

A negociação também envolveu a devolução à União de outros quatro lotes de transmissão, identificados como MEZ 7, 8, 9 e 10. Em contrapartida, a companhia concordou em pagar 38,4 milhões de reais em multas pelo encerramento dos contratos.

Os quatro empreendimentos foram incluídos no Leilão de Transmissão nº 1/2026 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O acordo prevê ainda a transferência gratuita dos estudos, licenças e projetos técnicos já desenvolvidos, permitindo seu aproveitamento pelos novos responsáveis pelos empreendimentos.

Para evitar novos atrasos, a repactuação estabelece garantias financeiras e metas intermediárias de execução para o MEZ 6. O descumprimento das obrigações poderá resultar em multa de 54,7 milhões de reais.

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A conclusão do projeto é considerada importante para acompanhar o crescimento da demanda por eletricidade na região metropolitana de São Paulo. A ampliação da infraestrutura de transmissão deverá reforçar a capacidade de atendimento do sistema elétrico e contribuir para a estabilidade do fornecimento nos próximos anos.

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