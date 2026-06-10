Acordo comercial entre Mercosul e bloco europeu EFTA é aprovado pela Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 9, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O texto segue agora para análise do Senado.

Assinado em setembro de 2025, o tratado é um dos principais acordos comerciais concluídos pelo Mercosul nos últimos anos e amplia o acesso de produtos brasileiros a economias que somam Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de US$ 1,4 trilhão e população de aproximadamente 15 milhões de habitantes.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o acordo prevê a liberalização de cerca de 97% do comércio entre os dois blocos. Do lado da EFTA, haverá eliminação imediata das tarifas sobre produtos industriais e pesqueiros do Mercosul, beneficiando aproximadamente 99% do valor atualmente exportado pelo Brasil ao grupo europeu.

Já o Mercosul adotará um cronograma gradual de abertura comercial, com redução de tarifas em períodos que variam entre quatro e 15 anos, dependendo do produto.

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O tratado também prevê cotas tarifárias para setores considerados sensíveis. Os países da EFTA abrirão espaço para produtos agropecuários sul-americanos, como carnes bovina, suína e de aves, milho e farelo de soja. Em contrapartida, o Mercosul concederá acesso preferencial a produtos como queijos, chocolates e vinhos europeus.

Na área sanitária, o acordo cria mecanismos para facilitar as exportações de alimentos. Um dos principais é o sistema de pré-listagem, que permite o reconhecimento dos controles sanitários do país exportador sem necessidade de inspeções individuais prévias para cada estabelecimento.

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O texto também inclui regras sobre serviços, investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual e cooperação regulatória. O Brasil preservou exceções para áreas consideradas estratégicas, como aquisições realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), programas voltados à agricultura familiar e políticas de incentivo a micro e pequenas empresas.

Segundo estimativas do governo federal, o acordo poderá gerar aumento de aproximadamente R$ 660 milhões em investimentos no Brasil. A previsão oficial é de redução na arrecadação de tributos ligados à importação nos primeiros anos de vigência, mas o Executivo argumenta que o impacto será compensado pela ampliação do comércio e pela atração de novos investimentos.

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Em 2025, o intercâmbio comercial entre o Brasil e os países da EFTA somou cerca de US$ 7,76 bilhões. Para o governo brasileiro, o acordo amplia a inserção internacional do Mercosul e fortalece a presença de produtos nacionais em mercados de alto poder aquisitivo.

Após a aprovação pelo Senado e a conclusão dos procedimentos internos pelos países signatários, o tratado poderá entrar em vigor de forma gradual entre os integrantes que já tiverem concluído o processo de ratificação.