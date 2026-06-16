Acordo com União Europeia valoriza o produto brasileiro e já dá frutos, dizem especialistas

O acordo histórico entre o Mercosul e a União Europeia, que, no Brasil, já está valendo de maneira provisória desde maio, reduz as barreiras de entrada para os produtos brasileiros em um dos mais nobres mercados do mundo, serve como uma espécie de “selo de qualidade” para o que o país produz e pode vender em outros mercados, e já está dando os primeiros frutos. Estes foram alguns dos temas debatidos por especialistas do agronegócio, o setor como maior número de produtos beneficiados pela redução de tarifas do novo acordo com o bloco europeu, durante o VEJA Fórum Agro, que acontece na manhã desta terça-feira, 16, em São Paulo.

“É evidente que o acordo Mercosul-União Europeia já tem facilitado o trânsito dos nossos produtos no mercado europeu”, disse o secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Cleber Soares, lembrando que o primeiro embarque simbólico de uvas a taxa zero já foi realizado ainda em maio, logo depois do início da vigência do acordo no Brasil, a partir do Vale São do São Francisco, maior polo exportador da fruta no Brasil.

Antes do acordo, as uvas pagavam tarifa de importação de 12% para entrar na Europa. “É óbvio que isso é uma vantagem competitiva para o Brasil, é ganho par ao nosso agro, até porque a grande maioria dos quase 5.000 itens que estão na pauta do acordo estão associados ao agronegócio”, acrescentou Soares.

Soares também afirmou que mesmo o sistema de cotas previsto pelo acordo, que limita as quantidades de diversos produtos que o Mercosul, em bloco, tem direito a exportar com as tarifas zeradas para os europeus, não deve ser um problema, já que o agronegócio brasileiro tem mercados compradores diversificados e demanda garantida de todos eles mundo afora. “Nós abrimos centenas de mercados, e há muitos deles que o Brasil nem consegue abastecer”, disse Soares. “Uma grande empresa chinesa de café, por exemplo, fez uma encomenda de 500 milhões de dólares em café brasileiro para daqui a dois anos. Para comprar do Brasil esses países estão tendo que comprar com antecedência.”

Continua após a publicidade

Felippe Serigati, pesquisador da FGV Agro, também diversificou a ampla diversificação de mercados do agronegócio brasileiro como uma espécie de demanda garantida para seus produtos. “Se pegar os diversos produtos do nosso agronegócio, e colocar no mapa mundi, vai ser difícil encontrar um país para que o Brasil não exporte ainda”, disse. “Então, em termos de destinos, já alcançamos o planeta como um todo.”

Ele lembrou que a União Europeia é conhecida por ser um mercado exigente e em certo grau até protecionista, dado o elevado nível de exigências sanitárias e de outras natureza que cobra dos produtos que importa, e mesmo com a derrubada de tarifas após o acordo com o Mercosul, esse protecionismo deve continuar sendo uma barreira. “Os europeus têm uma postura mais protecionista e não vão mudar esse acordo por causa do acordo, eles só vão utilizar outros instrumentos, aumentando, por exemplo, as barreiras não tarifárias, e aí não tem o que fazer.

Continua após a publicidade

Por outro lado, Serigati reforça que esta mesma exigência acaba servido como uma espécie de certificação de qualidade do produto brasileiro para o resto do mundo. “É um mercado rigoroso, mas que tem também um efeito civilizador”, disse o pesquisador. “Pense em nossos outros mercados no sudeste asiático ou no Mercosul. Estamos mostrando para eles que, se conseguimos entrar até naquele mercado tão rigoroso a ponto de poder ser chamado de protecionista, é por que o nosso produto é extremamente competitivo.”

Ingo Plöger, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, concordou que as barreiras não-alfandegárias, que vão além das tarifas diretas e incluem exigências de ordem sanitárias ou outras, estão em tendência de aumento. “Esse acordo (Mercosul-UE) pode ser ameaçado por outras barreiras e certamente o mundo vai aumentar as suas barreiras não alfandegárias, o que é um dos temas dentro da nossa nova ordem geopolítica”, disse. Mas ele lembra que há também as pressões domésticas pelo contrário, já que mais barreiras também elevam mais os preços. “A inflação na Europa hoje está em torno de 3%, mas a inflação alimentar está em 5% ou 6%, e, sem eles terem acesso à nossa proteína animal, aos nossos outros produtos, essa inflação alimentar vai aumentar. Em uma democracia, isso também leva a mudanças.”