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Acordo com Mercado Livre faz ações do Magalu dispararem na B3

Varejista oferecerá 27.000 produtos no marketplace e ficará responsável pela entrega dos pedidos

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 16h11
Magalu
Os canais digitais do Magalu possuem cerca de 50 milhões de clientes cadastrados. (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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As ações do Magazine Luiza dispararam nesta quarta-feira, 2, após a varejista anunciar um acordo para vender produtos diretamente pelo Mercado Livre. Por volta das 15h30, os papéis avançavam 17,53%, a 5,43 reais, entre as maiores altas do Ibovespa. Na máxima do dia, a valorização chegou a superar 24%.

O mercado reagiu à expectativa de que a parceria ajude o Magalu a aumentar as vendas pela internet ao colocar seus produtos diante dos clientes do maior marketplace da América Latina. Marketplace é uma plataforma que reúne mercadorias de diferentes vendedores, como uma espécie de shopping virtual.

O acordo prevê a oferta de aproximadamente 27.000 itens do estoque próprio do grupo. Os clientes do Mercado Livre poderão comprar móveis e eletrodomésticos do Magazine Luiza, games e produtos de informática da KaBuM!, além de cosméticos e perfumes da Época Cosméticos.

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As entregas ficarão a cargo da Magalog, braço de logística do Magalu. Dessa forma, a companhia continuará responsável pelo armazenamento e pelo transporte dos produtos, mesmo que as compras sejam realizadas dentro da plataforma do Mercado Livre.

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Para o Magalu, o principal benefício é acessar uma audiência maior sem depender apenas de investimentos para atrair consumidores aos próprios sites e aplicativos. A expectativa dos investidores é que esse novo canal aumente a receita e ajude a diluir os custos fixos da companhia, especialmente em um período de juros elevados e consumo mais dependente de crédito.

“A audiência do e-commerce brasileiro está cada vez mais pulverizada, com várias plataformas disputando a atenção dos clientes”, afirmou Frederico Trajano, presidente executivo do Magalu, em nota. “Nossa estratégia é somar a audiência de nossos canais às de outras plataformas relevantes como o Mercado Livre e, assim, acelerar o crescimento das nossas vendas online no curtíssimo prazo e de forma rentável”, acrescentou.

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Os canais digitais do Magalu possuem cerca de 50 milhões de clientes cadastrados. A companhia já mantém acordos semelhantes para vender produtos por Amazon, AliExpress, Americanas, Itaú Shopping e Livelo. A parceria com o Mercado Livre, porém, chama mais atenção pelo alcance da plataforma e por aproximar duas empresas que disputam espaço no comércio eletrônico brasileiro.

Para o Mercado Livre, a operação amplia a oferta de produtos, sobretudo em categorias nas quais o Magalu possui presença consolidada, como móveis e eletrodomésticos. Os itens da varejista não receberão tratamento privilegiado nos resultados das buscas. Segundo o marketplace, a posição de cada produto continuará sendo definida por critérios como preço, prazo de entrega e qualidade do atendimento.

A parceria poderá ser ampliada futuramente. Uma das possibilidades é transformar lojas físicas do Magazine Luiza em pontos de retirada e devolução de mercadorias comercializadas por outros vendedores do Mercado Livre. A Magalog também poderá participar da entrega de produtos pesados, como geladeiras, fogões e móveis, segmento que exige uma estrutura logística mais complexa.

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Essas expansões ainda não foram confirmadas. Neste primeiro momento, o acordo abrange a venda dos produtos do próprio grupo Magalu e a entrega dos pedidos realizados no Mercado Livre.

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