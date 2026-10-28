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Economia

Acordo abre caminho para o FMI liberar US$ 900 milhões à Argentina

Parcela faz parte do programa de financiamento de US$ 20 bilhões firmado em 2025 e ainda depende do conselho executivo do Fundo

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h05 | Atualizado em 28 out 2026, 12h17
Homem de cabelo castanho escuro e costeletas, vestindo terno preto e camisa azul, olhando para cima com expressão séria, em frente a um fundo escuro com números e linhas brancas projetados
O presidente da Argentina, Javier Milei, durante evento na Bolsa de Valores de Buenos Aires, em julho de 202 (getty/Getty Images)
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Acordo abre caminho para o FMI liberar US$ 900 milhões à Argentina Priorize VEJA no Google

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo argentino chegaram a um acordo técnico sobre a terceira revisão do programa econômico do país.

Se o conselho executivo do organismo aprovar o entendimento, a Argentina poderá receber cerca de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões).

O acerto entre técnicos não libera o dinheiro imediatamente. O FMI informou que a revisão deve ser submetida ao conselho no início de dezembro, depois da conclusão de outras etapas acordadas com o governo.

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O valor faz parte do programa de financiamento de US$ 20 bilhões, com duração de quatro anos, firmado em abril de 2025. Na revisão anterior, aprovada em maio deste ano, o Fundo liberou cerca de US$ 1 bilhão.

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Até então, os desembolsos acumulados chegavam a aproximadamente US$ 15,8 bilhões. Com a nova parcela, se aprovada, o total poderá se aproximar de US$ 16,7 bilhões.

Reservas superam meta do programa

O FMI destacou a recomposição das reservas internacionais entre os avanços avaliados na revisão. Segundo o organismo, as reservas líquidas ficaram cerca de US$ 4 bilhões acima da meta prevista para o fim de junho.

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O Banco Central argentino comprou quase US$ 16 bilhões no mercado de câmbio desde o início de 2026.

O Tesouro também captou mais de US$ 5 bilhões em moeda estrangeira no mercado local. O país ainda obteve US$ 3,2 bilhões em empréstimos bancários garantidos por credores oficiais e busca assegurar mais US$ 1 bilhão até o fim do ano, de acordo com o Fundo. 

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A acumulação de reservas é uma das prioridades do acordo porque amplia a capacidade do país de enfrentar compromissos externos e choques no mercado de câmbio.

O FMI também afirmou que o governo pretende manter aberta a possibilidade de voltar a captar recursos no mercado internacional quando as condições permitirem.

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Meta fiscal prevê superávit de 1,4% do PIB

O programa mantém a meta de superávit primário equivalente a 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026. O governo também deverá buscar esforço fiscal semelhante em 2027. O resultado primário considera receitas e despesas antes do pagamento de juros da dívida.

O Fundo atribui a continuidade da desaceleração da inflação e a melhora da posição externa à disciplina fiscal e monetária.

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O índice de preços ao consumidor subiu 1,9% em setembro, segundo o instituto de estatísticas argentino, e a inflação acumulada em 12 meses estava em 33,4%, de acordo com o Banco Central.

Recuperação ainda é desigual

Os indicadores de atividade mostram desafios para a economia argentina.

O PIB cresceu 2% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período de 2025, mas recuou 0,6% ante os três meses anteriores. No mesmo intervalo, o consumo privado caiu 2,4% na comparação trimestral. 

A pobreza também permanece elevada: 32,3% da população dos aglomerados urbanos estava abaixo da linha de pobreza no primeiro semestre de 2026, segundo o instituto oficial de estatísticas.

O FMI afirmou que as reformas e os investimentos aprovados no regime de incentivo a grandes projetos devem apoiar a atividade e a criação de empregos ao longo do tempo.

A execução desses projetos e o acesso a novas fontes de financiamento estão entre os pontos acompanhados pelo Fundo no programa. 

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Economia
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