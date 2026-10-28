Acordo abre caminho para o FMI liberar US$ 900 milhões à Argentina
Parcela faz parte do programa de financiamento de US$ 20 bilhões firmado em 2025 e ainda depende do conselho executivo do Fundo
O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo argentino chegaram a um acordo técnico sobre a terceira revisão do programa econômico do país.
Se o conselho executivo do organismo aprovar o entendimento, a Argentina poderá receber cerca de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões).
O acerto entre técnicos não libera o dinheiro imediatamente. O FMI informou que a revisão deve ser submetida ao conselho no início de dezembro, depois da conclusão de outras etapas acordadas com o governo.
O valor faz parte do programa de financiamento de US$ 20 bilhões, com duração de quatro anos, firmado em abril de 2025. Na revisão anterior, aprovada em maio deste ano, o Fundo liberou cerca de US$ 1 bilhão.
Até então, os desembolsos acumulados chegavam a aproximadamente US$ 15,8 bilhões. Com a nova parcela, se aprovada, o total poderá se aproximar de US$ 16,7 bilhões.
Reservas superam meta do programa
O FMI destacou a recomposição das reservas internacionais entre os avanços avaliados na revisão. Segundo o organismo, as reservas líquidas ficaram cerca de US$ 4 bilhões acima da meta prevista para o fim de junho.
O Banco Central argentino comprou quase US$ 16 bilhões no mercado de câmbio desde o início de 2026.
O Tesouro também captou mais de US$ 5 bilhões em moeda estrangeira no mercado local. O país ainda obteve US$ 3,2 bilhões em empréstimos bancários garantidos por credores oficiais e busca assegurar mais US$ 1 bilhão até o fim do ano, de acordo com o Fundo.
A acumulação de reservas é uma das prioridades do acordo porque amplia a capacidade do país de enfrentar compromissos externos e choques no mercado de câmbio.
O FMI também afirmou que o governo pretende manter aberta a possibilidade de voltar a captar recursos no mercado internacional quando as condições permitirem.
Meta fiscal prevê superávit de 1,4% do PIB
O programa mantém a meta de superávit primário equivalente a 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026. O governo também deverá buscar esforço fiscal semelhante em 2027. O resultado primário considera receitas e despesas antes do pagamento de juros da dívida.
O Fundo atribui a continuidade da desaceleração da inflação e a melhora da posição externa à disciplina fiscal e monetária.
O índice de preços ao consumidor subiu 1,9% em setembro, segundo o instituto de estatísticas argentino, e a inflação acumulada em 12 meses estava em 33,4%, de acordo com o Banco Central.
Recuperação ainda é desigual
Os indicadores de atividade mostram desafios para a economia argentina.
O PIB cresceu 2% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período de 2025, mas recuou 0,6% ante os três meses anteriores. No mesmo intervalo, o consumo privado caiu 2,4% na comparação trimestral.
A pobreza também permanece elevada: 32,3% da população dos aglomerados urbanos estava abaixo da linha de pobreza no primeiro semestre de 2026, segundo o instituto oficial de estatísticas.
O FMI afirmou que as reformas e os investimentos aprovados no regime de incentivo a grandes projetos devem apoiar a atividade e a criação de empregos ao longo do tempo.
A execução desses projetos e o acesso a novas fontes de financiamento estão entre os pontos acompanhados pelo Fundo no programa.