Ações sobem após avanço menor que o esperado da extrema direita na França

O primeiro turno da eleição francesa ao parlamento confirmou o avanço da extrema direita no país, sob a batuta de Marine Le Pen. O partido Reunião Nacional alcançou 33% do eleitorado. Ainda assim, a eleição foi bem recebida pelo mercado financeiro. Isso por que, apesar do crescimento, os números foram mais moderados do que o esperado. A esquerda saiu da disputa como a segunda maior força, com 28% dos votos e contendo a expansão de Le Pen e sua turma, que não deve conquistar a maioria do parlamento.

Nisso, as ações francesas avançam mais de 1% nesta segunda-feira, puxando também os demais índices europeus.

De qualquer forma, haverá um segundo turno no próximo domingo, para confirmar a nova distribuição do parlamento francês, em uma eleição convocada por Emmanuel Macron após o avanço da extrema direita francesa sobre o parlamento europeu.

A segunda-feira também é positiva no pré-mercado americano, que começa a semana em ritmo mais lento. Por lá, os dois dados mais importantes são a divulgação da ata da última reunião do Fed, divulgada em um momento em que mais investidores projetam duas quedas nos juros americanos no segundo semestre, em setembro e dezembro.

A inflação medida pelo PCE, usada pelo Fed para dosar sua política monetária, fechou 12 meses até maio em 2,6%, exatamente como esperado pelo mercado financeiro. Na sexta, saem os dados de emprego dos Estados Unidos. Os dois dados, cruciais para o desenrolar dos mercados financeiros, serão divididos pelo feriado de 4 de Julho, que fecha as bolsas americanas.

Continua após a publicidade

Já no Brasil, não há tendência clara para as ações neste começo de julho. O petróleo avança, e ajuda a Petrobras, que avança 0,62% no pré-mercado. A Vale ganha 0,72%. Ainda assim, o mercado brasileiro tem dependido menos do que acontece no mercado internacional, dados os ruídos políticos que se instalaram em Brasília. Nesta manhã, investidores voltam a examinar o boletim Focus, em busca do consenso formado pelos próprios investidores sobre o que acontecerá com a economia brasileira.

Agenda do dia

8h25: BC divulga relatório Focus

08h30: Haddad participa de reunião com Afonso Bevilaqua (FMI)

9h: Alemanha publica CPI preliminar de junho

10h: Global – PMI industrial de junho do Brasil

10h: Global – PMI industrial de junho dos EUA

15h: Haddad se reúne com a ministra Marina Silva

16h: Christine Lagarde (BCE) discursa em fórum em Portugal

Esta é a versão online da newsletter de ‘VEJA Negócios – Abertura de mercado’ enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para assinantes, amanhã? Cadastre-se aqui