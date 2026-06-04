As ações do Nubank (NU) esboçaram uma reação nesta quinta-feira, 4, após dias de forte queda. Listados na Bolsa de Nova York, os papéis fecharam em alta de 4%, cotados a 12,12 dólares cada. No aftermarket, contudo, registram um recuo de 0,25% para 12,09 dólares. Ainda assim, o desempenho de hoje ajudou a reduzir as fortes perdas dos investidores que viram o Nubank afundar 11% em apenas três pregões. Na terça-feira, 2, a instituição viveu seu pior momento com uma queda de 8,16%.

O estopim da queda foi o inesperado anúncio, na segunda-feira, 1, de que Guilherme Lago deixará o cargo de diretor financeiro do banco após cinco anos. A partir de 13 de julho, a função será exercida por Rob Livingston. Embora a instituição tenha atribuído a mudança à decisão de Lago de se dedicar a projetos pessoais, ainda que siga como assessor especial do Nubank e como membro do comitê de auditoria e risco, a notícia pegou o mercado de surpresa.

Entre os que se manifestaram sobre o fato, o BTG Pactual destacou que a troca ocorre em meio à apreensão dos investidores acerca do desempenho do Nubank. “Em um momento de grande incerteza sobre a tese de investimento [que embasa a decisão de comprar ou não as ações do banco], particularmente devido às preocupações quanto à expansão nos Estados Unidos e à qualidade dos ativos, a mudança adiciona outra camada de incerteza”, afirmaram os analistas Eduardo Rosman, Ricardo Buchpiguel e Antonio Pasquale, que assinam o relatório do BTG enviado aos clientes.

O trio acrescenta que a maior parte do mercado acredita que o Nubank apresentará “números decentes” no segundo trimestre, mas pondera que “as preocupações com a qualidade da carteira de crédito não desaparecerão”. Para os analistas do BTG, serão necessários mais alguns trimestres de melhoria na qualidade da carteira e de ajustes no risco das operações para que os investidores se convençam, de fato, de que a instituição superou os problemas.

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O relatório adverte que, caso o Nubank não apresente uma melhora expressiva na qualidade do crédito, ou se o ritmo de crescimento for menor que o esperado, muitos investidores poderão simplesmente “jogar a toalha”. É neste contexto que, segundo o BTG, “a transição do diretor financeiro acrescenta um ruído de curto prazo”.