Ações do Nubank despencam 8% após mercado conhecer plano de compra bilionária do Monzo

As ações do Nubank chegaram a cair 8,6% nesta segunda-feira, 28, em Nova York, depois que vieram a público as negociações para a compra do banco digital britânico Monzo. O papel chegou a US$ 12,43 durante a manhã, numa reação que expõe as preocupações dos investidores com o tamanho e a estrutura de uma operação que pode chegar a 10 bilhões de libras.

As conversas ainda estão em estágio preliminar. Segundo a Sky News, o Monzo pode ser avaliado entre 8 bilhões e 10 bilhões de libras e já contratou Morgan Stanley e Qatalyst para assessorá-lo. Os termos iniciais de uma eventual transação estão em discussão e, caso avance, a compra tende a envolver uma combinação de dinheiro e ações do Nu.

É justamente aí que aparece uma das principais preocupações do mercado. Quanto maior a parcela paga em ações, maior pode ser a diluição dos atuais acionistas do Nubank. Quanto maior a parcela em dinheiro, maior é a pressão sobre a liquidez e o capital do grupo. Ao fim de junho, o Nu tinha US$ 13,55 bilhões em caixa e equivalentes e patrimônio líquido de US$ 13,25 bilhões. Parte relevante dessa liquidez, porém, está ligada à própria operação bancária: cerca de US$ 7,74 bilhões estavam depositados em bancos centrais.

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O preço também entrou na conta dos investidores. O Monzo foi avaliado em 4,5 bilhões de libras numa venda secundária de ações em outubro de 2024. A faixa agora discutida, portanto, pode representar mais que o dobro daquela avaliação. A Rothschild Redburn, que manteve recomendação de compra para o Nu e preço-alvo de US$ 19, observou nesta segunda que o banco britânico negocia a múltiplos de lucro significativamente superiores aos do próprio Nubank.

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Há ainda o desafio de integração. Uma aquisição daria ao Nubank entrada imediata no Reino Unido e uma base de 16 milhões de clientes do Monzo, mas colocaria o grupo brasileiro diante de uma operação bancária relevante em um novo ambiente regulatório e competitivo. O Monzo teve receita de 1,7 bilhão de libras em seu último exercício, alta de 39%, e lucro ajustado antes de impostos de 172,6 milhões de libras.

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A operação seria, de longe, o movimento internacional mais ousado do Nubank, que até agora concentrou sua expansão fora do Brasil em México e Colômbia. Além da eventual venda ao Nu, o conselho do Monzo avalia alternativas. A Advent International e outros fundos mantêm conversas para uma possível compra de participação minoritária no banco britânico, opção que tende a ganhar força caso as tratativas com o Nubank não avancem.