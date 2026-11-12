Ações do Banco do Brasil encerram em queda de quase 9% após divulgação de lucro abaixo do esperado

As ações do Banco do Brasil desabam no pregão desta quinta-feira, 12, após a instituição reportar um resultado 60% abaixo do esperado pelo mercado no terceiro trimestre de 2026. O lucro foi de 1,27 bilhão de reais, uma forte queda de 66,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa do mercado, segundo o consenso da Bloomberg, era de 3 bilhões de reais.

Durante a teleconferência de resultados, a presidente do banco, Tarciana Medeiros, atribuiu parte da dificuldade de recuperação dos créditos do agronegócio à falta de disposição de produtores rurais para pagar suas dívidas. Enquanto isso, analistas do mercado financeiro projetam uma piora dos indicadores da instituição nos próximos trimestres.

Por volta das 18h, os papéis recuavam na casa de 8,6%, vendidos a 15,43 reais. No início do pregão, as ações chegaram a recuar mais de 12%. Na quarta-feira, a instituição já havia reportado lucro líquido de 8,6 bilhões de reais no acumulado de 2026 até setembro, queda de 42,4% na comparação com o mesmo período de 2025.