Ações da Vale (VALE3) sobem puxadas por valorização do minério de ferro

O Ibovespa opera em queda de 0,47%, aos 134 mil pontos, enquanto o dólar avança 0,10%, cotado a R$ 5,65 até o meio do dia. Em mais um dia de desempenho fraco, 61 das 86 ações que compõem o índice operam em queda.

A Vale (VALE3), com forte peso no Ibovespa, sobe 1% e impede uma queda mais acentuada. A mineradora é beneficiada pela alta do minério de ferro, que fechou em alta de 3,97% na bolsa de Dalian, na China.

No cenário macroeconômico, a Câmara dos Deputados finalizou nesta manhã a votação do projeto de lei que define a transição para o fim da desoneração da folha de pagamento das empresas. O texto, que agora segue para sanção presidencial, define um período de transição de três anos para reoneração.