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Ações da SpaceX derretem e Elon Musk fica a “apenas” US$ 100 bilhões de deixar de ser trilionário

Ações da companhia acompanham queda de 18% em apenas três pregões, pressionadas por realização de lucros e por preocupações do mercado

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 14h41
Elon Musk, de jaqueta de couro preta, fala em evento da Nasdaq, com o logo SpaceX e uma imagem de Marte ao fundo, e pessoas diversas assistindo
MARCHA-À-RÉ Musk participa do IPO da SpaceX: ações acumulam queda de 18% em três dias (Getty/Getty Images)
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As ações da empresa de exploração espacial SpaceX operam em forte queda nesta segunda-feira 22. Por volta das 14h10 (horário de Brasília), os papéis recuavam quase 11% na bolsa americana Nasdaq e eram negociados por cerca de 165 dólares. Este é o terceiro pregão consecutivo baixa da SpaceX, que acumula uma desvalorização de 18% desde os 201,08 dólares com que fechou o pregão de terça-feira 16 – o último dia de alta. Na quarta e na quinta, as baixas foram de 4,95% e de 3,96% respectivamente. Na sexta-feira, as bolsas americanas permaneceram fechadas devido a um feriado local.

Com a sucessão de baixas, Musk está agora a “apenas” 100 bilhões de dólares de perder o posto de o primeiro trilionário do mundo conquistado com a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX, realizado em 12 de junho. De acordo com o índice da revista americana Forbes que acompanha, em tempo real, a fortuna dos homens mais ricos do planeta, o patrimônio de Musk é avaliado nesta segunda-feira em 1,1 trilhão de dólares.

Segundo a imprensa americana, três fatores explicam a pressão sobre os papéis da empresa. O primeiro é a própria realização de lucros de investidores que compraram as ações por 135 dólares no IPO. Logo no primeiro dia de negociação na Nasdaq, os papéis fecharam em alta de 22%, cotados em 165 dólares. No pico de sua curta trajetória no mercado, alcançado na terça-feira, 16, o preço alcançou 201,08 dólares, acumulando uma valorização de 49% em poucos dias. Assim, os analistas afirmam que é natural que alguns compradores queiram embolsar o lucro auferido.

O segundo fator é o fim do período de lock-up para a negociação de grandes investidores. O lock-up ganhou espaço no mercado nos últimos anos, a fim de evitar que grandes blocos de ações sejam ofertados de uma vez nos primeiros dias de negociação após um IPO, o que poderia derrubar abruptamente a cotação e distorcer o valor de mercado de uma companhia. Com o fim do lock-up, portanto, alguns tubarões de Wall Street podem estar pressionando a cotação com grandes ordens de venda.

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O último elemento que pesa sobre a SpaceX é a divulgação, na manhã de hoje, de sua intenção de realizar a primeira emissão de títulos de dívida após a abertura de capital. Embora a empresa afirme que possua cerca de 100 bilhões de dólares em caixa e equivalentes, os recursos que serão captados com a nova operação devem bancar o pagamento de um empréstimo-ponte contraído no início do ano e utilizado para adquirir a xIA, a companhia de inteligência artificial fundada por Musk e que passou a integrar a estrutura da SpaceX. Na ocasião em que o negócio foi divulgado, analistas o interpretaram como um sinal de que Musk aposta mais no desenvolvimento da IA do que na exploração espacial como vetor de crescimento da economia no futuro.

Ainda que a emissão dos bonds já fosse, em certa medida, aguardada pelos analistas, muitos começam a se incomodar com a queima de caixa da companhia, o que ajuda a derrubar suas ações.

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