Ações da Nvidia chegam a cair mais de 10% após renúncia de CEO

As ações da Nvidia caíam cerca de 5,4% por volta das 13h40 do horário de Brasília desta quinta-feira, 12, em Wall Street, depois que a companhia anunciou, mais cedo, a saída de seu presidente-executivo, Jensen Huang. No início dos negócios, os papéis chegaram a recuar mais de 10%.

A decisão ocorre em meio a uma crise envolvendo dois relacionamentos extraconjugais atribuídos a Huang. Um deles envolve Alice Huang, empresária chinesa suspeita de manter ligações com a inteligência de Pequim e de facilitar o envio de chips da Nvidia à China, em meio às restrições americanas à exportação de semicondutores.

O segundo caso, revelado pelo New York Times, seria com Kimberly Powell, vice-presidente da divisão de saúde da própria Nvidia. A companhia abriu uma investigação independente sobre as suspeitas de espionagem, embora tenha afirmado não ter motivos para acreditar que informações confidenciais tenham sido comprometidas.

A saída representa um abalo importante porque Huang não era apenas o principal executivo, mas também o principal responsável pela visão estratégica que transformou a Nvidia, fundada por ele em 1993, de uma fabricante de placas gráficas para o setor de games na principal fornecedora de chips para inteligência artificial. De acordo com analistas, sua influência foi decisiva para posicionar a companhia na atual corrida tecnológica e que ainda não está claro quem poderá substituí-lo como líder estratégico.

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A preocupação dos investidores é que a mudança comprometa a capacidade de coordenação de um negócio complexo, que envolve fabricantes, fornecedores, empresas de computação em nuvem e grandes desenvolvedores de IA.

Colette Kress, que ocupava a vice-presidência executiva e a diretoria financeira desde 2013, assumirá o comando interinamente. O conselho de administração informou que iniciou a busca por um sucessor definitivo, que poderá ser escolhido entre nomes internos ou externos.

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Huang deixa a empresa após 33 anos, período em que construiu sua posição de liderança no mercado de semicondutores.