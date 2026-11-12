Ações da Nvidia chegam a cair mais de 10% após renúncia de CEO
Jensen Huang se afasta da gigante de semicondutores depois na notícia de que teria um caso com uma suspeita de espionagem
As ações da Nvidia caíam cerca de 5,4% por volta das 13h40 do horário de Brasília desta quinta-feira, 12, em Wall Street, depois que a companhia anunciou, mais cedo, a saída de seu presidente-executivo, Jensen Huang. No início dos negócios, os papéis chegaram a recuar mais de 10%.
A decisão ocorre em meio a uma crise envolvendo dois relacionamentos extraconjugais atribuídos a Huang. Um deles envolve Alice Huang, empresária chinesa suspeita de manter ligações com a inteligência de Pequim e de facilitar o envio de chips da Nvidia à China, em meio às restrições americanas à exportação de semicondutores.
O segundo caso, revelado pelo New York Times, seria com Kimberly Powell, vice-presidente da divisão de saúde da própria Nvidia. A companhia abriu uma investigação independente sobre as suspeitas de espionagem, embora tenha afirmado não ter motivos para acreditar que informações confidenciais tenham sido comprometidas.
A saída representa um abalo importante porque Huang não era apenas o principal executivo, mas também o principal responsável pela visão estratégica que transformou a Nvidia, fundada por ele em 1993, de uma fabricante de placas gráficas para o setor de games na principal fornecedora de chips para inteligência artificial. De acordo com analistas, sua influência foi decisiva para posicionar a companhia na atual corrida tecnológica e que ainda não está claro quem poderá substituí-lo como líder estratégico.
A preocupação dos investidores é que a mudança comprometa a capacidade de coordenação de um negócio complexo, que envolve fabricantes, fornecedores, empresas de computação em nuvem e grandes desenvolvedores de IA.
Colette Kress, que ocupava a vice-presidência executiva e a diretoria financeira desde 2013, assumirá o comando interinamente. O conselho de administração informou que iniciou a busca por um sucessor definitivo, que poderá ser escolhido entre nomes internos ou externos.
Huang deixa a empresa após 33 anos, período em que construiu sua posição de liderança no mercado de semicondutores.