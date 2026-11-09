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Ações da Nvidia caem mais de 4% após suspeita de espionagem envolvendo CEO

Fabricante de chips abriu apuração independente sobre possível operação de inteligência chinesa; conselho mantém confiança em Jensen Huang

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h54
Homem asiático de cabelos grisalhos e óculos, vestindo jaqueta de couro preta, apontando para a direita em um palco escuro. Ao fundo, logotipos de empresas como NVIDIA, Rolls-Royce SMR, Schneider Electric e Siemens são exibidos em telas.
Huang fundou a Nvidia em 1993 e permanece à frente da companhia desde então. (Sean Gallup/Getty Images)
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As ações da Nvidia caíam 4,35%, a US$ 178,53, no pré-mercado americano por volta das 7h36 de Brasília desta segunda-feira, 9, conforme dados publicados pela Reuters. A queda ocorre após a companhia anunciar uma investigação independente para apurar relatos de que seu fundador e presidente-executivo, Jensen Huang, teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

O anúncio acrescenta incertezas sobre a liderança de uma das principais empresas da expansão da inteligência artificial. A apuração foi aberta depois de reportagens associarem Huang a Alice Huang, ex-executiva da empresa de centros de dados Megaspeed, identificada pela inteligência americana como suspeita de atuar para Pequim, conforme informações do New York Times. A China nega as acusações. 

Em comunicado oficial divulgado no domingo, 8, o conselho da Nvidia afirmou que não tem motivos para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tenham sido comprometidos. A investigação será supervisionada por um comitê de conselheiros independentes, com assistência de assessores jurídicos externos.

Em mensagem separada, publicada no site da fabricante de chips, Huang admitiu ter sido infiel à esposa e anunciou que colaborará com a investigação. O executivo não identificou a mulher com quem se relacionou nem apresentou detalhes sobre o episódio. 

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Investigação amplia pressão sobre os papéis

A turbulência chega depois de uma semana de perdas para as empresas ligadas à inteligência artificial. A Nvidia recuou quase 9% no período e encerrou a sexta-feira mais de 21% abaixo do pico registrado no início de outubro. A desvalorização eliminou aproximadamente US$ 1 trilhão de seu valor de mercado, conforme levantamento do New York Times.

O recuo superior a 20% em relação a uma máxima recente coloca as ações no chamado bear market, expressão utilizada para caracterizar um mercado de baixa. Antes da investigação, os investidores já questionavam as avaliações elevadas das companhias de IA e o retorno dos investimentos bilionários em centros de dados.

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A vitória dos democratas nas eleições legislativas americanas acrescentou preocupações sobre possíveis restrições à expansão dessa infraestrutura. Os centros de dados concentram processadores e outros equipamentos necessários para treinar e executar sistemas de inteligência artificial, sustentando parte da demanda pelos produtos da Nvidia.

A reação desta segunda-feira ainda era anterior à abertura regular de Wall Street. O pré-mercado costuma registrar menor volume de negócios e pode apresentar oscilações mais intensas, de modo que a variação não representa o resultado final da sessão.

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Futuro de Huang entra no radar

Huang fundou a Nvidia em 1993 e permanece à frente da companhia desde então. Sua participação na estratégia, nos lançamentos e nas relações comerciais tornou o executivo uma figura central para o negócio.

Essa concentração chama atenção para o chamado risco de pessoa-chave, quando o desempenho e a confiança em uma empresa estão fortemente associados à permanência de um dirigente. Uma nota do Bernstein citada pelo New York Times destacou essa exposição, embora não projetasse impacto imediato sobre a demanda pelos produtos da fabricante.

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Até agora, a Nvidia não anunciou mudança no comando. O conselho declarou confiança em Huang e na equipe de liderança. Um porta-voz também informou, em declaração divulgada pela Associated Press, que o executivo está comprometido em continuar à frente da companhia sem interrupção. 

O que se sabe sobre a suspeita de espionagem

Alice Huang, também conhecida como Huang Le, teve passagem pela Megaspeed International, companhia sediada em Singapura e ligada ao mercado de computação em nuvem. Apesar do sobrenome, ela não tem parentesco com Jensen Huang. 

O New York Times noticiou que autoridades americanas concluíram que Alice coletava informações para Pequim. A reportagem relacionou essa suspeita à proximidade com o presidente-executivo da Nvidia. Os comunicados oficiais da fabricante, porém, não apresentam uma conclusão sobre eventual repasse de dados confidenciais. 

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O governo chinês rejeitou a acusação. Em resposta registrada nesta segunda-feira pelo Ministério das Relações Exteriores, o porta-voz Guo Jiakun classificou as alegações como sem fundamento e direcionadas a difamar a China. 

Alice não respondeu ao pedido de comentário feito pelo New York Times. A Reuters informou nesta segunda-feira que não conseguiu determinar sua localização para procurá-la. 

Fornecedores asiáticos sobem apesar da queda

A pressão sobre a Nvidia não impediu a recuperação de fornecedores asiáticos de semicondutores. A TSMC encerrou a sessão em alta de 4,7%, enquanto Samsung Electronics e SK Hynix avançaram 0,6% e 0,4%, respectivamente. 

Os futuros dos principais índices americanos também buscavam recuperação durante a manhã, depois da forte venda de ações na semana anterior. A divergência mostrava que a reação negativa à Nvidia ainda não se traduzia em uma nova queda generalizada do mercado. 

Na Coreia do Sul, o governo informou que não esperava interrupções nas entregas de processadores da Nvidia já contratadas, apesar da investigação envolvendo o executivo.

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