Ações da Facebook reduzem perdas após caírem 8,9%

Por Renato Martins

Nova York – As ações da Facebook Inc. chegaram a cair 8,9% nesta terça-feira, para a mínima de US$ 30,99, em reação a informes de que analistas de pelo menos duas instituições que subscreveram as ações da empresa na oferta pública inicial revisaram suas projeções financeiras. A Facebook já havia perdido US$ 11,5 bilhões em valor de mercado na segunda-feira em meio a críticas de analistas e investidores sobre o tamanho e a execução da Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa, avaliada em US$ 104 bilhões à época da oferta, agora tem valor de mercado de aproximadamente US$ 90,2 bilhões.

O Morgan Stanley e o Goldman Sachs reavaliaram suas projeções financeiras iniciais para o desempenho da Facebook depois de a empresa advertir, nos prospectos preparatórios para a IPO, que sua base de assinantes estava crescendo mais rapidamente do que o número de anúncios pagos que a empresa mostrava a esses assinantes. Embora a data exata das reavaliações dos analistas não tenha sido divulgada, fontes próximas da operação de lançamento das ações disseram que elas aconteceram logo depois de a Facebook revisar seus prospectos, em 9 de maio, uma semana antes de o preço da oferta inicial ser estabelecido.

Segundo a agência Reuters, os analistas do JPMorgan Chase, que também estava entre as instituições que subscreveram a IPO, também revisaram para baixo suas projeções. Pelas normas da Securities and Exchange Comission (SEC), subscritores não podem publicar relatórios de pesquisas sobre IPOs nas quais estão envolvidos, mas seus analistas podem apresentar suas opiniões a clientes durante road shows.

Segundo o analista Richard Greenfield, da BTIG, a Facebook está ampliando rapidamente sua base de assinantes que usam celulares, mas “é possível que a empresa nunca venha a conseguir a mesma monetização em um espaço de apenas quatro polegadas”. Ele observou que os próprios anunciantes ainda estão tentando descobrir como tornar o marketing via Facebook mais eficaz.

Outro fator para a queda forte das ações da Facebook na segunda-feira foi uma série de confusões na execução de ordens de clientes no sistema do mercado Nasdaq, que, por sua vez, levaram ao acionamento de restrições automáticas a vendas a descoberto. Segundo a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (Fira), houve 23,6 milhões de ordens de venda a descoberto de ações da Facebook na segunda-feira no Nasdaq e na Bolsa de Nova York (Nyse), ou cerca de 5% do volume total do primeiro dia. Isso provavelmente contribuiu para a volatilidade. Às 13h52 (pelo horário de Brasília), as ações da Facebook caíam 3,79%, para US$ 32,74. As informações são da Dow Jones.