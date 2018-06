Ações da BRF sobem 9,85% com Parente cotado para assumir presidência

As ações da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, fecharam em alta de 9,85% nesta quinta-feira, 1º, com a expectativa do mercado de que Pedro Parente, que deixou a presidência da Petrobras, assuma como presidente-executivo da gigante do setor alimentício.

A BRF viu o valor das suas ações despencarem em março, quando veio à tona a operação Trapaça, um desdobramento da Carne Fraca, sobre fraude em testes de qualidade de seus produtos.

Depois de uma briga gigantesca interna, Pedro Parente foi eleito para substituir Abilio Diniz como presidente do conselho de administração e a companhia começou a reagir, apesar da suspensão de importações de carne de frango pela União Europeia, o que atingiu em cheio a BRF.

No entanto, ocupado com o cargo que ocupava na Petrobras, Parente se dedicava apenas aos assuntos da BRF nos fins de semana. Com a sua saída da estatal, a expectativa do mercado é que ele assuma como presidente-executivo da BRF.

“As ações da BRF subiram de maneira expressiva nesta sexta-feira com a expectativa de que Parente possa assumir o cargo na companhia”, diz o analista de investimentos da Spinelli Corretora, Glauco Legat.

“Pedro Parente tem um histórico profissional bastante importante. Há rumores que ele assuma a BRF e isso seria extremamente positivo para a companhia, que atravessou nos últimos tempos momentos de muitas incertezas”, comenta o economista-chefe do Zeneconomics, Luiz Fernando Roxo.