ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ações da Braskem despencam após conselho aprovar recuperação extrajudicial

Com dívidas de 11 bilhões de dólares, queima de caixa da companhia é o que mais preocupa os analistas

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 15h12 | Atualizado em 24 ago 2026, 15h19
.
RECUO Planta da Braskem: queima de caixa preocupa os analistas (Braskem/Divulgação)
Continua após publicidade
Ações da Braskem despencam após conselho aprovar recuperação extrajudicial Priorizar nos meus resultados Google

As ações da Braskem operam em forte queda na B3, a bolsa de valores brasileira, após a companhia confirmar que foi autorizada pelo conselho de administração a protocolar um pedido de recuperação extrajudicial com o objetivo de reestruturar dívidas que somam quase 11 bilhões de dólares (cerca de 57 bilhões de reais pelo câmbio atual).

Por volta das 14h35, as ações preferenciais classe A (BRKM5), as mais negociadas da companhia e que compõem (pelo menos, até o momento) o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, despencavam 6,31% e eram negociadas a 4,75 reais cada. Trata-se da menor cotação deste pregão até agora. Já as ações ordinárias (BRKM3) recuavam 4,35% para os 3,96 reais. As preferenciais classe B (BRKM6) permaneciam estáveis em 7 reais.

De acordo com o comunicado desta segunda, a recuperação extrajudicial envolverá apenas as dívidas financeiras. Outras obrigações, tais como dívidas com fornecedores e demais stakeholders, não entrarão no processo. A Braskem acrescenta que as obrigações com esses credores “permanecem vigentes e seguem sendo cumpridas normalmente, nos termos dos respectivos contratos”.

A rigor, a notícia da recuperação extrajudicial não surpreendeu ninguém, dada a deterioração da situação da companhia nos últimos tempos. No fim do primeiro semestre, a petroquímica contava com apenas 3,9 bilhões de reais em caixa. A cifra representa uma baixa de 747 milhões de reais na comparação com a posição de março. A queima de caixa, aliás, é um dos pontos que preocupam os analistas. No acumulado do primeiro semestre, a companhia já consumiu 6,6 bilhões de reais do caixa, que encerrou 2025 com 10,5 bilhões de reais.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo a coluna Radar Econômico de VEJA, a recuperação extrajudicial só foi viabilizada, graças ao apoio dos grandes bancos brasileiros, que detêm 28% da dívida da Braskem. Com isso, a empresa conseguiu driblar os bancos estrangeiros que exigiam condições mais duras para aprovar a medida. Outro apoio importante foi dado pela Petrobras, com quem a companhia possui uma dívida de 2 bilhões de dólares.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
B3
Bolsa de Valores
Braskem
Empresa
Indústria
investimento
Petrobras
Recuperação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).