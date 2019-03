Ações da Boeing despencam mais de 12% em NY após acidente na Etiópia

As ações da Boeing abriram em forte queda de mais de 12% em Wall Street nesta segunda-feira, 11, dia seguinte ao acidente com o avião 737 Max 8 operado pela Ethiopian Airlines. O desastre matou todas as 157 pessoas a bordo.

A aeronave partia de Adis Adeba, capital da Etiópia, rumo a Nairóbi, capital do Quênia, e caiu seis minutos após a decolagem.

A ação do fabricante americano de aviões caiu 12,73%, a 368,75 dólares, arrastando o Dow Jones, o principal índice da bolsa de valores de Nova York.

China, Etiópia e Indonésia proibiram a operação da aeronave em seus espaços aéreos após o acidente, o segundo com o modelo em cinco meses. Em outubro, a queda de uma aeronave operada pela Lion Air, na Indonésia, matou 189 pessoas.

No Brasil, os papéis da Embraer também operavam em queda. Às 11h13, a baixa era de 0,26%, vendidos a 19,27 reais no Ibovespa. No ano passado, as empresas estabeleceram um acordo para a formação de joint venture – empreendimento conjunto – avaliado em 5,26 bilhões de dólares, autorizado por acionistas da companhia brasileira neste ano.

(Com Agência France-Presse)