A euforia com a estreia da Anthropic em Wall Street durou pouco.

Um dia depois de protagonizar a maior abertura de capital da história, a desenvolvedora do assistente de inteligência artificial Claude registrava uma queda superior a 10% nesta sexta-feira, 20, praticamente anulando a valorização de 17% obtida no primeiro pregão.

A companhia foi atingida por uma onda de vendas que se espalhou pelo setor de tecnologia, diante da crescente desconfiança dos investidores sobre a capacidade das empresas de inteligência artificial de transformar investimentos bilionários em lucros.

Por volta das 11h de Nova York, 13h em Brasília, o índice Nasdaq 100, que concentra algumas das maiores companhias de tecnologia dos Estados Unidos, recuava 3,1%.

O S&P 500, que reúne 500 das principais empresas americanas, perdia 1,4%.

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Já o Nasdaq Composite chegou a cair 2,9%, eliminando temporariamente toda a valorização acumulada desde o início do ano. A pressão também atingiu fabricantes de semicondutores, operadoras de centros de dados e empresas de computação em nuvem.

A reversão surpreendeu pela velocidade. Na quinta-feira, 19, a Anthropic havia estreado na Nasdaq com suas ações negociadas a 111,50 dólares, um salto de 34% em relação aos 83 dólares fixados na oferta inicial.

Ao longo da sessão, porém, o entusiasmo perdeu força, e os papéis encerraram o dia a 97,17 dólares. Mesmo com a desaceleração, a valorização de 17% representou um resultado expressivo para uma companhia que chegou à bolsa avaliada em aproximadamente 1,5 trilhão de dólares.

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O IPO, sigla em inglês para oferta pública inicial de ações, movimentou inicialmente 81,3 bilhões de dólares, superando o recorde estabelecido pela SpaceX, de Elon Musk, em junho.

A procura pelos papéis levou a Anthropic a ampliar em cerca de 19% a quantidade de ações oferecidas, de 825 milhões para 980 milhões, e a fixar o preço acima da faixa inicialmente prevista, de 70 a 78 dólares.

A operação foi interpretada como uma demonstração de confiança no potencial comercial da inteligência artificial, apesar das dúvidas sobre os custos de desenvolvimento da tecnologia.

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O movimento desta sexta-feira, no entanto, reforçou a percepção de que o mercado passou a exigir mais do que perspectivas de crescimento.

O Nasdaq 100 já acumulava perdas superiores a 15% em relação ao pico registrado no início de outubro.

A queda reflete uma reavaliação das companhias que se beneficiaram da corrida pela inteligência artificial, especialmente aquelas cujos preços incorporam expectativas elevadas de receitas e rentabilidade futura.

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A preocupação está relacionada à dimensão dos investimentos necessários para desenvolver e operar modelos avançados de IA.

Empresas como Anthropic, OpenAI, Google e Microsoft disputam capacidade de processamento, equipamentos especializados e contratos de fornecimento de energia para alimentar centros de dados.

Parte dessa expansão depende de financiamentos e compromissos de longo prazo, o que aumenta a exposição do setor às condições de crédito e às taxas de juros.

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O cenário se tornou ainda mais adverso após declarações de dirigentes do Federal Reserve, o banco central americano, que reforçaram a preocupação com a inflação.

A possibilidade de juros mais elevados encarece o financiamento de novos projetos e reduz o valor presente dos lucros esperados no futuro, pressionando especialmente empresas de crescimento acelerado.

A situação da Anthropic é particularmente sensível porque sua avaliação depende da expectativa de expansão acelerada do mercado corporativo de inteligência artificial.

Fundada em 2021 por ex-integrantes da OpenAI, entre eles os irmãos Dario e Daniela Amodei, a empresa conquistou espaço com o Claude e com ferramentas de programação, como o Claude Code.

O avanço comercial, contudo, exige despesas crescentes com infraestrutura, treinamento de modelos e processamento das solicitações dos usuários.

Segundo informações apresentadas pela companhia antes da estreia, seus compromissos futuros com infraestrutura computacional se aproximam de 900 bilhões de dólares, incluindo cerca de 70 bilhões previstos para os próximos doze meses.

A dimensão desses contratos evidencia a aposta no crescimento da demanda, mas também expõe a empresa ao risco de que as receitas não acompanhem o ritmo dos desembolsos.

A abertura de capital foi planejada justamente para ampliar as fontes de financiamento.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Anthropic informou que a oferta foi concluída com o exercício integral de uma opção adicional de compra pelos bancos coordenadores.

Com isso, o volume da operação pública aumentou para aproximadamente 93,5 bilhões de dólares, dos quais 91,6 bilhões foram destinados à companhia. Somada uma colocação privada de 26 bilhões de dólares, a transação alcançou cerca de 119,5 bilhões de dólares.

Apesar do reforço de caixa, investidores questionam se a companhia conseguirá sustentar uma avaliação tão elevada diante da concorrência e das incertezas sobre a rentabilidade do setor.

A Anthropic enfrenta adversários com grande capacidade financeira, incluindo OpenAI, Google e Meta, além de desenvolvedores de modelos abertos que podem intensificar a disputa por preços.

O impacto da chegada da empresa à bolsa também vai além de seus próprios resultados.

Analistas avaliam que o avanço de ferramentas capazes de automatizar atividades de programação, análise de dados e tarefas administrativas pode comprometer parte das receitas de fornecedores tradicionais de software.

No Brasil, os investidores locais podem negociar certificados de ações da Anthropic na B3, identificados pelo código ANTH34.

Cada ação americana corresponde a oito BDRs, que chegaram ao mercado brasileiro com preço de referência próximo de 60 reais.

Como esses certificados acompanham os papéis negociados na Nasdaq e são influenciados pela cotação do dólar, a desvalorização em Wall Street tende a pressionar também os preços na bolsa brasileira.

A variação efetiva, porém, depende do comportamento do câmbio e das negociações locais.

A turbulência ocorre em um momento decisivo para o setor.

O crescimento da inteligência artificial continua estimulando investimentos em infraestrutura, chips e novos serviços, mas a disposição do mercado para financiar essa expansão já não parece incondicional.

O aumento dos custos, a concorrência e as dúvidas sobre o retorno econômico dos projetos passaram a pesar mais nas decisões dos investidores.