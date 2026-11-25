As ações da Anthropic, desenvolvedora da plataforma de inteligência artificial Claude, acumulam uma desvalorização de 15,7% em relação ao fechamento de seu primeiro pregão na Nasdaq.

Os papéis recuaram 6,54% nesta terça-feira (24), encerrando a sessão a 81,90 dólares, abaixo dos 83 dólares estabelecidos na oferta pública inicial.

A reversão dos ganhos em apenas quatro pregões evidencia as incertezas sobre a capacidade das empresas de inteligência artificial de converter o rápido crescimento das receitas em lucros sustentáveis.

A trajetória contrasta com a euforia que marcou a chegada da companhia à bolsa americana, na última quinta-feira (19).

As ações começaram a ser negociadas a 111 dólares e chegaram a superar os 115 dólares, antes de encerrarem o primeiro pregão a 97 dólares.

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Desde então, registraram três sessões consecutivas de perdas, acumulando uma retração de 15,7% em relação ao fechamento do dia da estreia.

Durante o pregão de terça-feira, os papéis chegaram a ser negociados a 75,61 dólares, quase 9% abaixo do preço estabelecido na abertura de capital.

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A companhia também ficou à margem da recuperação das ações de tecnologia registrada na segunda-feira (23), quando o retorno de Jensen Huang ao comando da Nvidia provocou uma valorização de aproximadamente 30% dos papéis da fabricante de chips.

A rápida reversão das expectativas ocorre após a Anthropic protagonizar a maior abertura de capital da história.

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A operação movimentou inicialmente 81 bilhões de dólares, cifra que subiu para 93,5 bilhões de dólares após o exercício da opção de compra de ações adicionais pelos bancos responsáveis pela oferta.

O montante superou os 85,7 bilhões de dólares movimentados pela estreia da SpaceX, de Elon Musk, em junho.

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No momento de maior euforia do primeiro pregão, a avaliação da Anthropic chegou a superar 2 trilhões de dólares, considerando também ações prometidas a funcionários e outros instrumentos conversíveis em participação societária.

Compromissos financeiros superam US$ 900 bilhões Continua após a publicidade

O principal desafio da Anthropic é conciliar a rápida expansão dos negócios com os custos necessários para sustentar sua posição na corrida pela inteligência artificial.

O prospecto definitivo da abertura de capital revela que a companhia assumiu compromissos de aproximadamente 900 bilhões de dólares em contratos de compra e arrendamento, concentrados em infraestrutura computacional.

Desse montante, 451,6 bilhões de dólares estão previstos até o final de 2030, enquanto a maior parte do restante deverá ser desembolsada entre 2031 e 2045.

Somente nos 12 meses posteriores a setembro deste ano, os compromissos somam 70 bilhões de dólares.

A cifra não inclui outros contratos de infraestrutura sem valores previamente fixados, cujos desembolsos são estimados entre 150 bilhões e 175 bilhões de dólares.

Parte das obrigações está sujeita a condições contratuais que permitem seu cancelamento, incluindo a obtenção de financiamento e de autorizações regulatórias pelos fornecedores.

Para financiar a expansão, a Anthropic dispunha, ao final de setembro, de 146,6 bilhões de dólares em liquidez, entre disponibilidades em caixa, aplicações financeiras de curto prazo e linhas de crédito.

A empresa também conta com compromissos de financiamento de parceiros estratégicos e com os recursos provenientes da abertura de capital.

Receita dispara, mas empresa acumula prejuízo de US$ 104 bilhões

O crescimento da Anthropic está entre os mais acelerados da indústria de tecnologia.

Nos nove primeiros meses de 2026, a companhia registrou faturamento de 33 bilhões de dólares, aproximadamente 12 vezes o resultado do mesmo período do ano anterior.

A expansão, entretanto, começa a perder velocidade.

No segundo trimestre, a receita havia crescido 144% em relação aos três meses anteriores. Entre julho e setembro, o ritmo desacelerou para 47%, com faturamento de 17 bilhões de dólares.

Ao mesmo tempo, a companhia voltou a registrar prejuízo operacional. Após obter resultado positivo de 974 milhões de dólares no segundo trimestre, a Anthropic acumulou perdas operacionais de 567 milhões de dólares no terceiro.

O prejuízo líquido nos nove primeiros meses do ano alcançou 104 bilhões de dólares, ante perdas de 42 bilhões de dólares em todo o ano de 2025 e de 8 bilhões de dólares em 2024.

Grande parte desse resultado, entretanto, decorre de ajustes contábeis relacionados à valorização de instrumentos financeiros conversíveis em ações.

Essas despesas representaram 94 bilhões de dólares entre janeiro e setembro e não correspondem necessariamente a desembolsos de caixa no período.

Os custos diretamente associados à expansão da infraestrutura também aumentaram.

A Anthropic gastou quase 9 bilhões de dólares com capacidade computacional no primeiro semestre e contabilizou outros 5 bilhões de dólares em custos de computação no terceiro trimestre.

Dependência das gigantes de tecnologia

Outro fator de risco está na dependência comercial e tecnológica em relação a um grupo restrito de grandes empresas.

Amazon e Google, além de investidores da Anthropic, atuam como fornecedores de infraestrutura, canais de distribuição e concorrentes no desenvolvimento de inteligência artificial.

Em 2025, aproximadamente 47% das receitas da desenvolvedora do Claude foram geradas por vendas intermediadas pelas plataformas de computação em nuvem das duas companhias, ante 32% em 2024 e 11% em 2023.

O modelo permite à Anthropic alcançar uma base mais ampla de clientes corporativos sem precisar construir uma estrutura própria de distribuição.

Em contrapartida, aumenta sua dependência de empresas que também desenvolvem modelos de inteligência artificial e possuem acesso privilegiado à infraestrutura necessária para operá-los.

A concentração também se manifesta na carteira de clientes.

Dois compradores, cujas identidades não foram divulgadas, responderam individualmente por cerca de 12% das receitas da Anthropic em 2025.

A empresa reconhece que parte de seus maiores clientes não está vinculada a contratos de longo prazo, podendo reduzir ou interromper a contratação de serviços.

Disputa pela inteligência artificial corporativa

Uma das principais apostas da Anthropic é a expansão dos serviços destinados às empresas, sobretudo por meio do Claude Code, ferramenta voltada ao desenvolvimento de programas de computador.

Ao final de setembro, a companhia contabilizava 11.900 clientes responsáveis individualmente por pelo menos 100 mil dólares em receitas nos 12 meses anteriores. No encerramento de 2025, eram pouco mais de 1.500.

A receita anualizada atingiu 81 bilhões de dólares em outubro, ante 71 bilhões de dólares em setembro. O indicador representa uma projeção baseada no ritmo recente de faturamento, e não o total efetivamente arrecadado ao longo do ano.

A expansão ocorre em meio à intensificação da concorrência com OpenAI, Google e Meta, além de desenvolvedores chineses que disponibilizam modelos de inteligência artificial com pesos abertos e custos potencialmente inferiores.

Uma competição mais intensa tende a pressionar os preços cobrados pelo processamento de dados e pelo acesso aos modelos.

Para a Anthropic, o risco é que essa redução ocorra justamente quando a companhia precisar honrar centenas de bilhões de dólares em contratos de infraestrutura.

Fundadores venderam mais de US$ 560 milhões em ações

A queda das cotações também coincide com a divulgação de operações realizadas pelos principais executivos da companhia.

Os irmãos Dario e Daniela Amodei, respectivamente presidente-executivo e presidente da Anthropic, venderam, cada um, mais de 3,37 milhões de ações aos bancos responsáveis pela abertura de capital.

As operações somaram mais de 560 milhões de dólares.

As vendas ocorreram no contexto da oferta pública, não devendo ser confundidas com negociações realizadas em resposta à queda posterior das ações.

Nas próximas semanas, a inclusão da Anthropic em importantes índices internacionais poderá alterar a dinâmica de negociação dos papéis.

A companhia deverá integrar os índices globais da MSCI após o fechamento do mercado em 30 de novembro, o que provocará compras por fundos que replicam essas carteiras.

Estimativas apontam que os fundos passivos poderão absorver até 30% das ações ofertadas até o encerramento do ano.

Por ser a primeira grande desenvolvedora de modelos avançados de inteligência artificial a abrir capital, a Anthropic tornou-se uma referência para a avaliação financeira do setor.

Seu desempenho poderá influenciar futuras ofertas de ações, incluindo uma eventual estreia da OpenAI na bolsa.

A velocidade com que perdeu os ganhos iniciais expõe a distância entre as expectativas de transformação econômica associadas à inteligência artificial e a capacidade das empresas de converter essa promessa em resultados financeiros.