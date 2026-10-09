Ações brasileiras em Nova York sobem com Flávio Bolsonaro à frente nas pesquisas

As ações de empresas brasileiras negociadas em Nova York operam em forte alta na pré-abertura do mercado desta sexta-feira 9. Por volta das 9h15 (horário de Brasília), o iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), um fundo de índice que reproduz o comportamento das principais blue chips nacionais listadas em Wall Street, registrava alta de 1,15% e suas cotas eram negociadas por 43,08 dólares. O desempenho reflete o bom humor do mercado com as primeiras pesquisas de intenção de voto do segundo turno da eleição, que mostram o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), que disputa seu quarto mandato.

Divulgada na noite de ontem, a pesquisa do Datafolha apontou que 49% dos 2 520 entrevistados pretendem votar no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 25 de outubro. Outros 45% votarão em Lula. Votos em branco ou nulo representaram 5% das respostas, enquanto os indecisos somaram 1%. Quando se consideram apenas os votos válidos – o critério adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para decretar o vencedor do pleito -, o senador aparece com 52% das intenções contra 48% do petista. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ambos estão tecnicamente empatados no limite da margem.

Na manhã desta sexta, a Atlas Intel publicou uma sondagem mais ampla com 5 026 eleitores e margem de erro de apenas 1 ponto percentual para mais ou para menos. O resultado foi semelhante ao do Datafolha, com clara vantagem numérica de Flávio Bolsonaro. Na contagem dos votos totais, ele lidera com 51,1% das intenções, seguido por Lula com 45,7%. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%. No critério dos votos válidos, o filho Zero-Um fica com 52,8% e o presidente, com 47,2%.

Cientistas políticos lembram que, desde a redemocratização, nenhum candidato que passou ao segundo turno atrás na pesquisa venceu o pleito. Por isso, a desvantagem de Lula, que disputa seu quarto mandato presidencial, é vista como um grande desafio – uma virada sobre Flávio seria um fato inédito na história das eleições da Nova República.

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É esta dificuldade, aliada ao fato de o senador ser visto como alguém mais alinhado ao mercado, que tem puxado a alta das ações e a queda dos juros futuros desde o resultado do primeiro turno. Flávio venceu a rodada com 47% dos votos contra 45% de Lula. No primeiro pregão após o domingo de votação, o Ibovespa fechou em alta de 7,7% – a maior variação diária desde março de 2020 -, levando o principal índice da bolsa brasileira a cravar um novo recorde de 206 911 pontos.

Ao mesmo tempo, os juros futuros registraram forte queda, refletindo a avaliação dos investidores de que, se vencer, Flávio estará comprometido com um ajuste fiscal vigoroso que estancará o crescimento da dívida pública, abrindo espaço para que o mercado exija prêmios de risco menores para financiá-la. Com isso, o Banco Central teria mais condições de reduzir a taxa básica de juro, a Selic, que baliza toda a economia.