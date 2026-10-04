Ações brasileiras disparam no pre-market de Nova York com liderança de Flávio Bolsonaro

As ações de empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York disparam na noite deste domingo, 4, com a liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno da eleição presidencial. Por volta das 21h50 (horário de Brasília), o iShares MSCI Brazil (EWZ) saltava 8,72% e suas cotas eram negociadas por 41,52 dólares cada. O EWZ é um ETF negociado em Nova York e que reproduz o comportamento das 46 principais ações brasileiras. Por isso, costuma ser utilizado pelos analistas como um indicador do humor dos estrangeiros em relação ao Brasil.

A forte reação dos papéis na noite de hoje pode indicar uma alta semelhante do Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, no pregão desta segunda-feira 5. O combustível é o resultado da corrida presidencial no primeiro turno. Ao contrário do que apontava a maioria das pesquisas de intenção de voto, nas quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva surgia numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, as urnas mostraram o oposto. Com 99,7% das urnas apuradas, o filho de Jair Bolsonaro liderava com 47,09% dos votos, enquanto Lula somava 45,09%. Com isso, o senador passa ao segundo turno em uma posição mais confortável que o petista.

Mais do que uma preferência política, a alta do EWZ comprova que, para o mercado, Flávio estaria mais comprometido com o forte ajuste fiscal que conteria a expansão da dívida pública. Com isso, haveria espaço para baixar os juros, tornando os ativos de renda variável mais atrativos. Já Lula tenta convencer os investidores de que arrumará as contas públicas, embora tenha permitido que a dívida bruta do país aumentasse de 72% para 83% do produto interno bruno durante seu terceiro mandato.

Uma semana antes do primeiro turno, circularam informações na imprensa – não confirmadas oficialmente pela campanha – de que, se eleito, Flávio apresentaria uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de Transição, propondo um corte de gastos de 300 bilhões de reais. Lula, por sua vez, precisa lidar com discordâncias em sua equipe. Sérgio Gabrielli, o coordenador de seu programa de governo, foi enfático em afirmar que a crise fiscal é uma fake news. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, circulava pela Faria Lima (o coração financeiro do Brasil) prometendo rever o arcabouço fiscal para conter os gastos e estabilizar a dívida pública.