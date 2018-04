Acessórios que melhoram a experiência de assistir aos jogos pela TV

Uma preocupação legítima de quem está comprando uma televisão em 4K é que há pouco conteúdo produzido nesta resolução. Uma forma de encontrar mais programas, séries e filmes em 4K é usando serviços de streaming, como o Netflix e YouTube. Há também canais a cabo oferecendo conteúdo em 4K por aplicativos que já vêm instalados nas TV.

Porém, de nada adianta investir em um conteúdo 4K se a velocidade da conexão à internet na sua casa é dos tempos do HD. A Netflix por exemplo, pede uma conexão de ao menos 25 megas para que o conteúdo 4K seja transmitido em sua resolução máxima. Já o canal SportTV, que irá transmitir jogos da Copa do Mundo em 4K em televisores da Samsung, sugere ao menos 30 megas. Essa é a velocidade real, não a contratada. Infelizmente, as operadoras de internet não costumam entregar o que prometem. Vale a pena usar testes de velocidade disponíveis na internet para medir sua conexão em casa.

Veja também

Além da conexão rápida, há outros acessórios que podem fazer com que a experiência de assistir um programa em uma televisão 4K seja mais interessante. Veja uma lista deles a seguir:

Roteador compatível

Um ponto que as pessoas às vezes deixam passar é a qualidade do roteador. Se o aparelho for muito antigo ou a distância entre a TV e o roteador for muito grande ou cheia de obstáculos, o sinal da TV por streaming dificilmente chegará com qualidade. Algumas fabricantes até já criaram a denominação 4K para roteadores, que tem como especialidade justamente as transmissões ao vivo em ultradefinição.

Apple TV, Chromecast

Esses aparelhos têm um preço relativamente acessível e oferecem conexões com diversos aplicativos que usamos diariamente. Também facilitam a integração entre os smartphones, tablets e a TV. É possível começar a assistir a um filme no celular e depois migrar para a TV no ponto em que parou e vice-versa.

Apple TV e Chromecast Apple TV e Chromecast

Barras de som

Os sistemas de home theater se popularizaram ao longo da década de 90 e dos anos 2000. Mas eles ainda têm um preço elevado e, pior, são difíceis de instalar. A solução recente das fabricantes foi a criação de barras de som (soundbars), que são facilmente conectadas à TV (por cabo ou por bluetooth). Por um preço relativamente baixo, é possível melhorar bastante a qualidade de som da sua televisão.

Soundbars, utilizados em home theater Soundbars, utilizados em home theater

Câmera Skype

Esse recurso não tem relação com a experiência de assistir aos jogos, mas é bom saber que muitas das smartvs vem com aplicativo de chamadas de vídeo embutido. Uma câmera de boa resolução pode fazer com que suas ligações em vídeo se transformem numa experiência muito mais agradável.