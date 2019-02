ACÇÕES PORTUGAL: Factores em foco 24 Abr 2012

LISBOA, 24 Abr (Reuters) – A bolsa portuguesa deverá abrir em terreno positivo, com as pares europeias, a recuperar do tombo de ontem, mas os ganhos poderão ser limitados, antes do leilão de dívida de curto prazo em Espanha.

EVENTOS:

– Assembleia geral de accionistas da Galp Energia.

– Conferência Tratado Lisboa com a presença do primeiro ministro, governador do Banco de Portugal e ministro dos Negócios Estrangeiros, no Palácio das Necessidades em Lisboa, a partir das 1800 horas.

NOTÍCIAS:

* Ministros vão ter carta branca para avançar com rescisões na Função Pública -Diário Económico

* Quem sair do Estado recebe até 12 salários – Negócios(Por Patrícia Vicente Rua)