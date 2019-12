Ação da XP dispara e sobe 27% em bolsa americana após IPO

As ações da plataforma brasileira de serviços financeiros XP Inc saltaram cerca de 27% na estreia dos negócios na bolsa americana Nasdaq nesta quarta-feira, 11, depois da oferta pública inicial (IPO) realizada na véspera a 27 dólares o papel.

Às 15h10 (horário de Brasília), as ações da XP exibiam valorização de 27,04%, cotadas a 34,30 dólares com forte volume de negócios. O índice Nasdaq mostrava alta de 0,14%. A operação marca o quarto maior IPO nos Estados Unidos e o maior do Brasil neste ano.

Na visão da equipe do Safra, o sucesso do IPO da XP chancela a perspectiva do mercado de que a empresa continua apresentando altas taxas de crescimento, se beneficiando da intermediação dos bancos no universo de investimentos, conforme nota a clientes.

“Acreditamos que o IPO traga um resultado positivo também para o Itaú Unibanco, de cerca de 1,2 bilhão de reais, com a reavaliação da participação do Itaú no patrimônio da XP. No entanto, merece destaque que a participação atual do Itaú na XP de 46% está avaliada em 28,4 bilhões de reais (considerado resultados não realizados), valor muito superior ao que o Itaú investiu 6,3 bi de reais em meados 2017.”