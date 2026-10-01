ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Acadêmicos rodam eleição com IA e fazem previsão para São Paulo

Experimento reuniu 10 mil eleitores sintéticos e mais de 112 mil interações para simular a disputa pelo governo paulista

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 09h00
Dois homens, um à esquerda e outro à direita, vestem ternos escuros e camisas claras, em pé sobre um palco azul com detalhes geométricos. Ao fundo, um painel azul exibe a palavra ELEIÇÕES e o logo da TV Globo
Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas: candidatos ao governo de São Paulo em debate na TV Globo (Bob Paulino/Globo/.)
Continua após publicidade
Acadêmicos rodam eleição com IA e fazem previsão para São Paulo Priorize VEJA no Google

Pesquisadores colocaram 10 mil eleitores para atravessar uma campanha eleitoral inteira em São Paulo — com uma diferença: nenhum deles existe no mundo real.

Uma simulação desenvolvida pela FIA Business School em parceria com a consultoria Levius transformou perfis do eleitorado paulista em agentes de inteligência artificial capazes de receber notícias, interpretar acontecimentos e alterar suas preferências ao longo de uma campanha virtual.

Depois de onze rodadas, o experimento apontou Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 53,5% dos votos válidos, contra 41,5% de Fernando Haddad, do PT. Os demais nomes considerados no cenário somaram 5%. O resultado divulgado pela própria Levius coloca a disputa simulada encerrada ainda no primeiro turno. (Instagram)

O exercício, porém, não deve ser confundido com uma pesquisa eleitoral tradicional. Os 10 mil participantes são agentes computacionais construídos a partir das características do eleitorado paulista disponíveis nos microdados do Tribunal Superior Eleitoral, como idade, gênero, escolaridade, raça, estado civil e localização.

Siga
Continua após a publicidade

A inteligência artificial utilizada é baseada no modelo aberto Qwen, de 14 bilhões de parâmetros. Ao longo da campanha virtual, os agentes foram expostos a acontecimentos, notícias, pesquisas e movimentos atribuídos aos candidatos e puderam modificar suas percepções à medida que acumulavam novas informações.

No total, o experimento produziu 112.567 interações entre os eleitores sintéticos e o ambiente eleitoral e mais de 6 mil justificativas de voto.

Continua após a publicidade

A simulação também tentou medir a solidez das preferências. Entre os agentes associados a Tarcísio, 37,4% foram classificados como voto duro, ante 29,1% entre os de Haddad. Já a parcela considerada persuadível foi maior entre os eleitores sintéticos do petista.

Também apareceram diferenças territoriais. No Interior e no Litoral, Tarcísio teve vantagem no ambiente simulado. Na Capital e na Grande São Paulo, Haddad ficou ligeiramente à frente.

Continua após a publicidade

A proposta dos pesquisadores é justamente ir além da fotografia capturada por uma pesquisa convencional e observar como preferências podem mudar durante uma campanha. O mesmo ambiente pode ser rodado novamente com alterações nas estratégias dos candidatos, nos acontecimentos políticos ou nos temas considerados relevantes pelos agentes.

A metodologia foi testada pelos responsáveis pelo projeto utilizando dados da eleição de 2022. No experimento de 2026, porém, os próprios pesquisadores ressaltam que os percentuais obtidos não representam uma pesquisa eleitoral nem carregam margem de erro equivalente à de levantamentos feitos com eleitores reais.

Continua após a publicidade

Por enquanto, a simulação divulgada contempla apenas a corrida pelo governo de São Paulo.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Fernando Haddad
Inteligencia Artificial
Radar Econômico
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA RELÂMPAGO

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).