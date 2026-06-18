Acabou a química? Lula sobe tom e Trump critica. O que resta para a economia?

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As tensões entre Lula e Trump na cúpula do G7 adicionam incerteza à economia brasileira. Enquanto especialistas debatem se o embate político afeta as relações comerciais, o mercado já reage com cautela, pressionado pelos juros americanos e pela prefer preferência por ativos de tecnologia, desafiando a atratividade do Brasil para investidores globais.

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O aumento de tensionamento entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou um novo capítulo durante a cúpula do G7 e adicionou um componente extra de incerteza para a economia brasileira. Em um momento marcado por decisões importantes de política monetária e por mudanças no cenário geopolítico global, o desencontro dos dois líderes levanta dúvidas sobre o espaço que o Brasil terá nas prioridades da maior economia do mundo.

Relação construída em 200 anos

A avaliação de especialistas em entrevista à Veruska Donato no programa Mercado é que o impacto imediato não está necessariamente nas relações comerciais, construídas ao longo de décadas, mas na percepção dos investidores. Essa é, por exemplo, a opinião da economista Carla Beni da FGV e membro do Corecon/SP (conselho regional de economia).

Separar discurso de interesse econômico

Para Beni, é importante separar o discurso político dos interesses econômicos. Segundo ela, as relações entre Brasil e Estados Unidos são sustentadas por uma estrutura técnica e diplomática muito mais ampla do que as declarações dos presidentes. A economista observa que embates públicos costumam atender interesses políticos internos de ambos os lados e que temas como soberania nacional tendem a ganhar força especialmente em períodos de maior polarização.

Setor produtivo e mercado preocupados

Ainda assim, Daniel Teles tem uma visão diferente. Ele avalia que o ambiente de atrito cria uma camada adicional de estresse para um mercado que já enfrenta desafios relevantes. Na visão do especialista, o Brasil corre o risco de perder espaço nas negociações americanas em um momento em que Washington está concentrada em diversas frentes internacionais, incluindo acordos comerciais, disputas tarifárias e os desdobramentos do entendimento firmado para encerrar o conflito entre Estados Unidos e Irã.

Pressão sobre ações brasileiras

Esse cenário ajuda a explicar parte da pressão observada sobre os ativos brasileiros. Segundo Teles, o dólar voltou ao patamar de R$ 5,15 após ter se aproximado de R$ 4,90, movimento que contribui para elevar as preocupações com a inflação.

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Ao mesmo tempo, investidores globais direcionam recursos para títulos do Tesouro americano e para empresas ligadas à inteligência artificial, setor que tem atraído volumes crescentes de capital em razão dos resultados expressivos apresentados pelas gigantes de tecnologia.

Tecnologia em alta

O especialista lembra que a bolsa brasileira possui forte exposição a commodities. Na prática, o Brasil acaba disputando atenção em um ambiente internacional cada vez mais seletivo, no qual o fortalecimento do dólar e os juros elevados nos Estados Unidos funcionam como ímãs para o capital global.

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Diplomacia é mais importante

Apesar do desconforto diplomático, Carla Beni pondera que decisões estratégicas entre países raramente dependem apenas da relação pessoal entre chefes de Estado. Para ela, a diplomacia e os interesses econômicos continuam sendo os principais determinantes das negociações bilaterais.

Ainda assim, enquanto persistirem os ruídos entre Lula e Trump, o mercado tende a incorporar um prêmio adicional de risco, ampliando a volatilidade e a cautela em relação aos ativos brasileiros.