Acaba hoje prazo de inscrição para concurso do Banco do Nordeste

O prazo de inscrição no concurso para preenchimento de vagas do Banco do Nordeste se encerra às 18h desta segunda-feira, 15. As inscrições podem ser feitas pelo site do Cespe (Centro de Seleção e de Promoção de Eventos), organizador das provas (http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18).

São 700 vagas para cargos de ensino médio (analista bancário 1) e superior (especialista técnico 1). Os salários iniciais variam de 2.854,68 reais (analista bancário) a 4.941,17 reais (especialista técnico).

Do total de vagas, 200 são para nível superior e 500 para nível médio. Apenas oito são de preenchimento imediato. As demais são para formação do cadastro de reserva – aprovados são chamados conforme funcionários saem da instituição.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e entre os benefícios do cargo estão auxílio-refeição, cesta-alimentação, auxílio-creche, plano de previdência, entre outros.

Para o cargo de especialista técnico exige-se formação superior nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação ou Tecnologia em Telemática. Também é possível ter diploma em qualquer área de formação, com pós-graduação na área de Informática ou de Segurança daInformação.

O valor da taxa de inscrição varia de 59 reais (nível médio) a 67 reais (nível superior).