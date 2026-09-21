ABRAS propõe modelo para supermercados deixarem de financiar estoques

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) colocou em discussão uma mudança capaz de mexer na estrutura financeira do varejo alimentar: fazer com que supermercados deixem de comprar e financiar parte dos produtos colocados em suas gôndolas.

No modelo, a indústria manteria a propriedade da mercadoria até a venda ao consumidor. O supermercado passaria a ser remunerado principalmente pelos serviços que presta ao fabricante — exposição, armazenagem, logística, venda online, meios de pagamento, dados e publicidade.

“A grande mudança está em migrar de margem comercial para receita de serviços”, diz Rodrigo Segurado, vice-presidente-executivo comercial da ABRAS.

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A mudança poderia aliviar uma das principais necessidades financeiras do varejo: o capital empregado para manter estoques. Ao mesmo tempo, parte desse custo e dos riscos de perdas, vencimentos e produtos encalhados migraria para os fabricantes. Segundo Segurado, “o fabricante passa a ser remunerado pela venda real, e o varejista pela capacidade de gerar essa venda”.

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Batizado pela ABRAS de “Retail as a Service”, o modelo está sendo discutido na 60ª ABRAS’26 Food Retail Future, em Campinas. Consignação, estoques administrados por fornecedores, retail media e venda de dados já existem separadamente. A proposta agora é reuni-los em uma mesma arquitetura de negócio.

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A discussão tem peso pelo tamanho da indústria. O varejo alimentar brasileiro faturou cerca de 1,145 trilhão de reais em 2025, segundo a ABRAS. Se a ideia avançar, uma parcela relevante do dinheiro hoje imobilizado nas prateleiras poderá mudar de lado no balanço: sai dos supermercados e passa para seus fornecedores.