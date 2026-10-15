Abono salarial: lote extra libera R$ 804 milhões para trabalhadores; saiba quem pode receber

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) iniciou nesta quinta-feira, 15, o pagamento de um lote complementar do abono salarial PIS/Pasep de 2026, referente ao ano-base 2024. Ao todo, 1.030.899 trabalhadores estão habilitados a receber o benefício, que soma 804,2 milhões de reais. Os valores variam de 136 a 1.621 reais, conforme o número de meses trabalhados no período.

Do total de beneficiários, 704.398 são trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal. Outros 326.501 são servidores públicos contemplados pelo Pasep, pago pelo Banco do Brasil.

O lote adicional reúne trabalhadores que tiveram informações enviadas ou corrigidas pelos empregadores no sistema eSocial entre 1º de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026. O processamento dessas informações permitiu incluir pessoas que não haviam sido identificadas anteriormente e revisar valores de quem já tinha sido habilitado.

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Quem tem direito ao abono salarial

Para receber o benefício referente a 2024, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base e ter recebido remuneração média mensal de até 2.766 reais. Também é preciso que o empregador tenha informado corretamente os dados do trabalhador no eSocial.

O valor é calculado proporcionalmente ao período trabalhado em 2024, com base no salário mínimo de 1.621 reais vigente em 2026. Os recursos ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro deste ano.

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Como consultar o pagamento

Os trabalhadores podem verificar o valor do benefício, a data do depósito e o banco responsável pelo pagamento no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Emprega Brasil, com acesso pela plataforma Gov.br.

Quem tiver dúvidas também pode procurar a Central de Atendimento Alô Trabalho, pelo telefone 158, ou uma unidade das Superintendências Regionais do Trabalho.