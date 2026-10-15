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Abono salarial: lote extra libera R$ 804 milhões para trabalhadores; saiba quem pode receber

Pagamentos contemplam profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que tiveram dados corrigidos ou processados fora do prazo original

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 16h02
Carteira de trabalho digital
Carteira de Trabalho Digital (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)
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O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) iniciou nesta quinta-feira, 15, o pagamento de um lote complementar do abono salarial PIS/Pasep de 2026, referente ao ano-base 2024. Ao todo, 1.030.899 trabalhadores estão habilitados a receber o benefício, que soma 804,2 milhões de reais. Os valores variam de 136 a 1.621 reais, conforme o número de meses trabalhados no período.

Do total de beneficiários, 704.398 são trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal. Outros 326.501 são servidores públicos contemplados pelo Pasep, pago pelo Banco do Brasil.

O lote adicional reúne trabalhadores que tiveram informações enviadas ou corrigidas pelos empregadores no sistema eSocial entre 1º de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026. O processamento dessas informações permitiu incluir pessoas que não haviam sido identificadas anteriormente e revisar valores de quem já tinha sido habilitado.

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Quem tem direito ao abono salarial

Para receber o benefício referente a 2024, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base e ter recebido remuneração média mensal de até 2.766 reais. Também é preciso que o empregador tenha informado corretamente os dados do trabalhador no eSocial.

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O valor é calculado proporcionalmente ao período trabalhado em 2024, com base no salário mínimo de 1.621 reais vigente em 2026. Os recursos ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro deste ano.

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Como consultar o pagamento

Os trabalhadores podem verificar o valor do benefício, a data do depósito e o banco responsável pelo pagamento no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Emprega Brasil, com acesso pela plataforma Gov.br.

Quem tiver dúvidas também pode procurar a Central de Atendimento Alô Trabalho, pelo telefone 158, ou uma unidade das Superintendências Regionais do Trabalho.

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