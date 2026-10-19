Abiacom prevê salto no e-commerce e recuo no gasto por cliente na Black Friday

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O e-commerce brasileiro projeta faturamento de R$ 16,6 bilhões na Black Friday 2026, alta de 24% sobre o ano anterior, com 21,6 milhões de pedidos. Apesar da queda no ticket médio, o cenário econômico adverso impulsiona a busca por ofertas online, fazendo da data uma chance de antecipar as compras de fim de ano. Descubra os detalhes das projeções.

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As vendas totais do e-commerce brasileiro devem totalizar 16,6 bilhões de reais durante a semana da Black Friday, segundo projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom). Os dados, obtidos com exclusividade pelo Radar, indicam uma alta superior a 24% no faturamento em comparação com o volume registrado no mesmo período de 2025 — 13,3 bilhões de reais.

Além da alta na receita, o volume de pedidos também deve atingir um avanço expressivo, chegando a 21,6 milhões de transações, o que representa um acréscimo de 31,2% na mesma base comparativa. Entretanto, o ticket médio deve sofrer um leve recuo, caindo de 808,50 reais no ano passado para 766,50 reais em 2026, refletindo um comportamento mais cauteloso dos compradores.

“Os juros altos e o cenário econômico fazem com que o consumidor opte por economizar e, com isso, pesquise muito mais preços e alternativas de marcas. E o e-commerce acaba se destacando porque permite comparar preços, produtos e marcas em poucos minutos, proporcionando uma economia na compra”, afirma o presidente da Abiacom, Fernando Mansano.

Na prática, mesmo com o cenário econômico adverso para a população brasileira, a facilidade digital deve impulsionar as vendas e ajudar inclusive as famílias a acelerar os preparativos para as festividades de dezembro. “A expectativa é muito grande. A Black Friday é sempre um ápice de promoções e muitos consumidores acabam antecipando as compras de fim de ano, inclusive as compras de Natal”, complementa o executivo.