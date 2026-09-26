Abegás ameaça levar Redata ao Congresso se governo restringir uso de gás

A Abegás vai entrar publicamente na disputa sobre a regulamentação do Redata, o regime de incentivos aos data centers, defendendo que o governo preserve a possibilidade de uso do gás natural nos projetos beneficiados pelo programa.

Em nota oficial que será divulgada na segunda-feira (28) e foi antecipada ao Radar Econômico, a associação afirma que uma regulamentação que extrapole o que foi aprovado pelo Congresso poderá criar insegurança jurídica e até provocar a apresentação de Projetos de Decreto Legislativo para sustar as novas regras.

A entidade sustenta que o gás não deve ser tratado como concorrente das fontes renováveis, mas como fonte complementar capaz de garantir fornecimento contínuo aos data centers. Segundo a Abegás, a geração a gás também permitiria instalar empreendimentos no Sul e Sudeste sem exigir investimentos tão elevados em novas linhas de transmissão a partir das regiões de maior geração renovável.

“Defender a neutralidade tecnológica é permitir que esses projetos avancem sem sobrecarregar o sistema de transmissão nem encarecer a conta de energia para os demais consumidores”, afirma Marcelo Mendonça, diretor-executivo da Abegás. Para ele, uma regulamentação que avance além do texto aprovado pelo Legislativo pode “travar esses investimentos essenciais para o país”.