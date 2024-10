Abaixo das expectativas, Voa Brasil chega a 16 mil reservas em três meses

As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza são os destinos mais procurados pelos aposentados que viajam por meio do programa Voa Brasil. Voltado para aposentados que não viajam há mais de um ano, o programa oferece passagens aéreas por 200 reais e chegou a 16 mil reservas em três meses. O número equivale a 100 aviões lotados. No entanto, os números vêm bem abaixo da expectativa do governo que projetava no lançamento do programa, em julho, 3 milhões de passagens vendidas no primeiro ano e um universo de 23 milhões de pessoas elegíveis ao programa.

A ideia do governo é ampliar o programa, que utiliza apenas assentos ociosos nas companhias aéreas, no primeiro semestre do ano que vem, para beneficiar estudantes universitários de baixa renda.

Em três meses, a página do programa Voa Brasil foi acessada por mais de 100 mil CPFs diferentes. O percentual de compra, de 15%, é maior do que o verificado nos sites das companhias aéreas, que não chega a 3%.

Todos os estados brasileiros receberam viajantes do programa, ao todo foram 74 cidades diferentes entre origem e destino. Isto representa metade dos aeroportos com voos regulares no país. Os principais destinos ficaram concentrados nas regiões Sudeste e Nordeste, que tiveram respectivamente 44% e 40% das passagens adquiridas. Além das capitais paulista, fluminense e cearense, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Belo Horizonte e Maceió também estão entre os destinos mais procurados.

Veja os 20 principais destinos do período:

São Paulo 4559 Rio de Janeiro 1464 Fortaleza 1290 Recife 1177 Brasília 1008 Salvador 947 João Pessoa/Bayeux 527 Natal 489 Belo Horizonte/Confins 480 Maceió/Rio Largo 426 São Luís 354 Campinas 294 Aracaju 265 Porto Seguro 244 Belém 209 Juazeiro do Norte 206 Curitiba 201 Manaus 190 Vitória 185 Teresina 177