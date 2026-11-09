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A5X se alia à MSCI para desafiar a B3 no mercado de derivativos

Nova bolsa fecha parceria com gigante global de índices e amplia arsenal para disputar espaço no mercado financeiro brasileiro a partir de 2027

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 14h00
Letreiro A5X em metal prateado com iluminação amarela de fundo, fixado em uma parede de tijolos vermelhos. Abaixo, um sofá de couro preto e, à direita, uma planta verde escura
Escritório da A5X (Divulgação/Divulgação)
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A5X se alia à MSCI para desafiar a B3 no mercado de derivativos Priorize VEJA no Google

A futura concorrente da B3 no mercado de derivativos brasileiro acaba de ganhar um reforço internacional. A A5X anunciou nesta segunda-feira, 9, uma parceria com a MSCI, uma das principais provedoras de índices financeiros do mundo, para desenvolver produtos vinculados a indicadores de mercados nacionais e internacionais. O acordo é mais um passo na estratégia da companhia de conquistar espaço em um segmento hoje concentrado na B3.

A parceria permitirá à A5X oferecer instrumentos financeiros atrelados à família de índices MSCI, amplamente utilizada por investidores institucionais ao redor do mundo. A iniciativa também abre caminho para a criação de alternativas aos contratos baseados em indicadores tradicionais do mercado brasileiro, como o Ibovespa. Os primeiros produtos e seus respectivos cronogramas de lançamento serão detalhados ao longo dos próximos seis meses.

A A5X pretende iniciar as operações de sua bolsa de derivativos e de sua própria câmara de compensação e liquidação no primeiro semestre de 2027. A companhia conta com tecnologia do London Stock Exchange Group (LSEG), controlador da Bolsa de Londres, e busca atrair investidores e instituições financeiras interessados em novas alternativas de negociação no país.

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O projeto ganhou musculatura financeira em setembro, quando a empresa captou 360 milhões de reais em uma rodada de investimentos liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs e Kaszek Ventures. A operação avaliou a A5X em 2,7 bilhões de reais, antes mesmo do início de suas atividades.

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Para Carlos Ferreira Filho, CEO e cofundador da A5X, a parceria com a MSCI representa um avanço na construção do portfólio da futura bolsa. A estratégia combina novos produtos, acesso a referências internacionais e uma infraestrutura própria para disputar um mercado de grande volume financeiro.

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A chegada de novos operadores promete colocar à prova a concentração histórica das negociações na B3. Mais do que oferecer tarifas competitivas, a A5X terá de convencer corretoras e investidores a negociar em sua plataforma, um desafio especialmente relevante no mercado de derivativos, em que a liquidez costuma favorecer os participantes já estabelecidos. A parceria com a MSCI representa uma peça importante nessa disputa, mas a conquista de participação de mercado dependerá da adesão efetiva dos investidores.

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