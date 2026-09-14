A5X capta 360 milhões de reais em rodada com Goldman Sachs e Morgan Stanley

A A5X, nova bolsa de derivativos que se prepara para disputar mercado com a B3, captou 360 milhões de reais em uma rodada liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs e Kaszek.

A operação avaliou a companhia em 2,7 bilhões de reais. Também participaram investidores que já estavam no capital da A5X, como IMC, Jump Trading, Optiver, XTX Markets e ABN AMRO Clearing. A XP exerceu uma opção de compra e passou a integrar a base de acionistas.

Com a nova rodada, a A5X ultrapassa 730 milhões de reais captados desde sua criação. Segundo a companhia, os recursos serão suficientes para financiar a operação até o breakeven, incluindo as exigências de capital regulatório.

A estreia está prevista para o segundo trimestre de 2027. A empresa está construindo uma bolsa de derivativos e uma contraparte central de liquidação em um mercado hoje concentrado na B3. A plataforma utilizará tecnologia de negociação e clearing do London Stock Exchange Group, além de sistemas próprios desenvolvidos para o mercado brasileiro.

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A A5X tem hoje mais de 200 funcionários e pretende entrar em operação apoiada por alguns de seus próprios acionistas, entre eles grandes formadores de mercado internacionais, que devem ajudar a prover liquidez à nova bolsa.