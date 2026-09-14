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A5X capta 360 milhões de reais em rodada com Goldman Sachs e Morgan Stanley

Nova bolsa de derivativos chega a valuation de 2,7 bilhões de reais e prevê iniciar operações no segundo trimestre de 2027

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 13h00
Letreiro A5X em metal prateado com iluminação amarela de fundo, fixado em uma parede de tijolos vermelhos. Abaixo, um sofá de couro preto e, à direita, uma planta verde escura
Escritório da A5X (Divulgação/Divulgação)
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A A5X, nova bolsa de derivativos que se prepara para disputar mercado com a B3, captou 360 milhões de reais em uma rodada liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs e Kaszek.

A operação avaliou a companhia em 2,7 bilhões de reais. Também participaram investidores que já estavam no capital da A5X, como IMC, Jump Trading, Optiver, XTX Markets e ABN AMRO Clearing. A XP exerceu uma opção de compra e passou a integrar a base de acionistas.

Com a nova rodada, a A5X ultrapassa 730 milhões de reais captados desde sua criação. Segundo a companhia, os recursos serão suficientes para financiar a operação até o breakeven, incluindo as exigências de capital regulatório.

A estreia está prevista para o segundo trimestre de 2027. A empresa está construindo uma bolsa de derivativos e uma contraparte central de liquidação em um mercado hoje concentrado na B3. A plataforma utilizará tecnologia de negociação e clearing do London Stock Exchange Group, além de sistemas próprios desenvolvidos para o mercado brasileiro.

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A A5X tem hoje mais de 200 funcionários e pretende entrar em operação apoiada por alguns de seus próprios acionistas, entre eles grandes formadores de mercado internacionais, que devem ajudar a prover liquidez à nova bolsa.

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