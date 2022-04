A visão do investidor sobre o novo indicado de Bolsonaro para a Petrobras

Depois de dez dias de indefinição ao cargo da presidência da Petrobras, envolvendo a demissão do general Silva e Luna e a desistência de Adriano Pires, os ânimos do mercado foram acalmados com o nome de José Mauro Ferreira Coelho, ex-secretário do Ministério de Minas e Energia.

O indicado pelo presidente Jair Bolsonaro é visto com otimismo pelo mercado. Ele acumula um currículo extenso no setor. Antes de atuar como secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, ele passou 13 anos na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal vinculada à pasta do governo, na qual ocupou a direção por quatro anos. As ações da Petrobas também estão reagindo bem ao novo nome. Os papéis da estatal abriram com alta nesta terça-feira, 7, e estão negociando com alta de 3%.

A indicação é vista agora como uma escolha mais técnica e menos política. Embora a indicação anterior do economista Adriano Pires também agradasse o mercado, o nome do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para presidir o conselho de administração da estatal não era muito aceita e era vista como uma manobra política. Em entrevista exclusiva para Veja, o general Luna e Silva revelou que Landim havia pedido um cargo de direção ou de conselho em setembro do ano passado, pois tinha uma solução para baixar os preços dos combustíveis. O novo indicado para presidir o conselho é Márcio Andrade Weber, que já é membro do conselho da estatal.

“O mercado está reagindo bem e entende a indicação como um sinal de boa gestão para os próximos meses”, diz Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Mas, ele alerta que os investidores precisam se atentar para gestão da empresa no longo prazo. “Se o investidor está interessado em ter a Petrobras no portfólio, ele não pode pensar nesse nomeação como definitiva, ele precisa avaliar o resultado das eleições. Caso tenhamos mudanças, provavelmente esse nome vai ser trocado novamente”, pontua.

Segundo analistas de mercado entrevistados por VEJA, a nova indicação de Bolsonaro também é uma estratégia política para ganhar o eleitorado, fazendo frente à sua briga com Lula, que vem dando sinais incisivos de interferência na política de preços da Petrobras. “Com os novos indicados, o governo está tentando passar a mensagem que vai interferir politicamente o mínimo possível na estatal, diferente do seu principal oponente”, diz Davi Lelis, especialista da Valor Investimentos.

As casas de análise Zahl Investimentos, Golden Investimentos, Ativa Investimentos e os braços de investimentos dos bancos Itaú BBA, Bradesco BBI e o gigante Morgan Stanley também avaliam positivamente as indicações dos novos nomes para o comando da Petrobras, reforçando a expectativa de manutenção na atual política de preços da estatal.