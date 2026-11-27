O CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho, parabenizou o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, por aceitar o convite para comandar o Ministério da Fazenda. Ontem, o Palácio do Planalto confirmou que Trabuco aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a pasta.

Em nota, o Planalto informou que Trabuco comandará o Ministério da Fazenda a partir de 2027. “A confirmação aconteceu em reunião realizada, no final da tarde desta quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada”, afirmou o governo.

Além de ter sido bem recebido pelo mercado, Trabuco recebeu cumprimentos de figuras relevantes da economia brasileira. Maluhy desejou pleno êxito ao executivo do Bradesco nessa nova missão à frente da condução econômica do país.

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“O setor financeiro permanece comprometido com o diálogo construtivo e com o avanço de um projeto de desenvolvimento econômico sustentável, que concilie responsabilidade fiscal, inclusão social”, disse o executivo do maior banco privado do país.

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Já Paulo Skaf, presidente da Fiesp, afirmou que Luiz Carlos Trabuco Cappi é um executivo que reúne sólida experiência, profundo conhecimento da vida empresarial e comprovada capacidade de realizar transformações.

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Segundo Skaf, Trabuco é um brasileiro comprometido que se dedicará a construir um país melhor. “Diante dos grandes desafios econômicos que enfrentamos, desejo pleno sucesso em sua gestão à frente do Ministério da Fazenda”, conclui Skaf.