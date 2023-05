A visão de Galípolo sobre o caminho dos juros após ser indicado ao BC

Gabriel Galípolo, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, afirmou nesta terça-feira, 9, que a redução da taxa básica de juros é uma vontade de “todo mundo”, ao se referir à diretoria do Banco Central, posto do qual deve fazer parte num futuro próximo. Galípolo, o número dois da Fazenda, foi indicado pelo chefe, Fernando Haddad, para a secretaria de política econômica do BC e deve assumir após passar por sabatina no Senado Federal.

“Acho que todo mundo quer baixar os juros. Tenho convicção que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional nem pessoal, de ter um juro mais alto”, disse Galípolo a jornalistas. Segundo o economista, que tem passagens pelo setor financeiro, é preciso haver um conjuntos de condições para a redução da inflação e dos juros. O economista também defendeu a atuação do ministério. “Eu acho que o que vem sendo feito pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços da maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros”, avaliou Galípolo, que disse ter uma boa relação com Roberto Campos Neto, presidente do BC.

Braço direito de Haddad na Fazenda, Galípolo afirmou que a intenção de sua ida ao BC “é facilitar esse diálogo, essa convergência das políticas”. Além dele, Haddad também indicou Ailton Aquino dos Santos, servidor de carreira do BC, para a diretoria de fiscalização.

Tanto Galípolo quando Santos farão parte do Comitê de Política Monetária, órgão colegiado que decide sobre a taxa básica de juros, a Selic, hoje em 13,75%. Para que sejam oficializados no próximo Copom, que ocorre no meio de junho, é necessário que ambos passem por sabatina no Senado após a oficialização dos nomes pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, via mensagem no Diário Oficial da União.

Presidência

Galípolo, ao ser questionado se poderá ser indicado ao cargo de presidente do BC ao fim do mandato de Roberto Campos Neto, afirmou não ter vindo ao governo para um “projeto de carreira pessoal”. “Desde que se entenda que eu posso colaborar e na posição que se entenda que eu posso colaborar eu me sinta confortável em desempenhar, eu estou à disposição do presidente (Lula) e do ministro Fernando Haddad para jogar na posição que eles considerarem que é mais adequada”, afirmou.

Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, vem sendo atacado por aliados próximos de Lula e pelo próprio presidente sobre as taxas de juros praticadas no país. O mandato de Campos Neto vai até dezembro de 2024.

