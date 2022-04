A visão de Armínio Fraga sobre o peso de Alckmin na chapa de Lula

Ex-presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga faz ponderações diretas, mas sempre bem pensadas. E, em ano de eleição, reflexões sobre o cenário político passam a ser ainda mais assertivas. Em entrevista a VEJA, Fraga diz que ainda está cedo para avaliar a influência de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e ex-PSDB que recentemente migrou para o PSB, como vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à vertente das propostas encampadas pela candidatura. “Está cedo para dizer que peso Alckmin vai ter na chapa. Por enquanto, vejo o que o candidato está dizendo. E isso me assusta”, afirma ele.

O ex-presidente do BC acredita que a melhor alternativa para o país seria o surgimento de uma candidatura sólida da chamada “terceira via”, que ainda patina nas pesquisas. “Em âmbito federal, continuo defendendo uma terceira candidatura sólida. Mesmo não sendo vitoriosa, tenho certeza que fará muita falta uma candidatura que apresente com clareza propostas com uma visão de país, com propostas capazes de melhorar em algo a vida das pessoas no Brasil. Estamos em um quadro muito difícil”, diz ele.

Segundo Armínio, apesar de uma passagem memorável pela presidência do Banco Central, o economista não vislumbra a volta ao setor público — mas a continuidade da atuação em suas empresas e projetos. “Tenho dito, não é de hoje, que não estou disposto a me incorporar a uma campanha ou a planos de governo, seja em âmbito estadual ou nacional. Foram boas experiências as que tive no setor público, mas não estou mais disposto. É uma decisão pessoal”, afirma.