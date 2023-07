A única alteração da Câmara no texto-base da reforma tributária

Aprovada com ampla margem, a Reforma Tributária simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para bancar créditos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) até 2032 e para o desenvolvimento regional, além da unificação da legislação dos novos tributos. A única proposta de alteração aprovada pelo Plenário, nesta tarde, foi a retirada da prorrogação de benefícios fiscais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para plantas automobilísticas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste até dezembro de 2032. A supressão do trecho foi aprovada por um voto. A manutenção precisava de 308 votos e conseguiu apenas 307.

Foram apreciados também outros substitutivos, que não passaram, como a retirada do texto dispositivo que torna o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) progressivo em razão do valor da transmissão ou doação; retirada de trecho que proíbe a concessão de incentivos no IBS diferentes dos previstos na PEC; retirada a previsão de regime específico de tributação para serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos; retirada do regime específico de tributação para concursos de prognósticos; retirada a criação do Conselho Federativo do IBS, que fará a gestão da arrecadação, fiscalização e distribuição do IBS; retirada dos incentivos do ICMS e do ISS na mesma proporção da redução dos tributos no âmbito da transição de 2029 a 2032; retirada da redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS para insumos agropecuários.

Ainda não está claro, entretanto, o real impacto sobre determinados setores. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima, em estudo, que o novo sistema pode fazer o PIB do país crescer 2,39% até 2032, em relação ao cenário sem nenhuma reforma. Os setores que mais sofreriam com a aprovação da reforma tributária são transporte e hospedagem e alimentação. O impacto do PIB setorial até 2032 é de -1,81% e -2,80%, respectivamente. Ainda que a queda seja relevante, o impacto seria muito maior antes do substitutivo. O tombo nesses dois setores seria de -6,80% e -13,80%. Mesmo assim, transporte e hospedagem não seriam os únicos prejudicados. Agropecuária, que cresceria +0,2% com a reforma tributária que está para ser votada na Câmara, tombaria -13,2%. Informação e comunicação, que cairia -3,8%, agora ficaria quase no zero a zero: +0,27%.

Com a aprovação da reforma tributária, na fase de teste seria cobrada uma alíquota de IBS de 1%, com o intuito de mensurar o potencial arrecadatório do imposto. Em contrapartida, ficaria estabelecido que a alíquota da Cofins e da Cofins-importação seria reduzida para compensar essa nova incidência, de modo a manter a carga tributária. Após o período de dois anos, teria início a transição da atual para a nova tributação do consumo. Nos oito anos subsequentes, seriam reduzidas em 1/8 as alíquotas, fixadas na legislação de cada ente, de todos os tributos que seriam substituídos – Contribuição para o PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. Seria realizado, então, o cálculo de qual seria a elevação da alíquota do IBS necessária para cobrir a perda de receita decorrente da redução das alíquotas dos tributos substituídos. Em seguida, seria fixada a alíquota de referência do IBS, a cada ano, por Resolução do Senado Federal, de modo a compensar a redução de receitas dos cinco tributos substituídos. Ao final do sétimo ano desse período de transição, os tributos seriam extintos e o IBS começaria a ser cobrado integralmente.

